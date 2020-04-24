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İletişim Başkanı 24 Nisan'da alınan koronavirüs tedbirlerini açıkladı

koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler almaya devam ediyor. İletişim Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada 24 Nisan'da koronavirüse karşı alınan önlemleri duyurdu.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 01:27 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 02:05 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 24 Nisan'da alınan koronavirüs tedbirlerini açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından son 24 saatte Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemleri açıkladı.

İletişim Başkanı Altun yaptığı paylaşımda, "Yerli solunum cihazımız Sahra'nın seri üretiminde son aşamaya gelirken, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 176 milyon liralık ek kaynak ayırdık. Ayrıca tüm vatandaşlarımıza ücretsiz 1 GB internet sağlıyoruz. Ramazan sonunda çifte bayram yaşamak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı:

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun 24 Nisan'da alınan koronavirüs tedbirlerini açıkladı
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