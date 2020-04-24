İletişim Başkanı Fahrettin Altun 24 Nisan'da alınan koronavirüs tedbirlerini açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından son 24 saatte Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemleri açıkladı.

İletişim Başkanı Altun yaptığı paylaşımda, "Yerli solunum cihazımız Sahra'nın seri üretiminde son aşamaya gelirken, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 176 milyon liralık ek kaynak ayırdık. Ayrıca tüm vatandaşlarımıza ücretsiz 1 GB internet sağlıyoruz. Ramazan sonunda çifte bayram yaşamak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı: