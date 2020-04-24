Türkiye dünyaya örnek oldu! Yerli solunum cihazı o özelliğiyle...

"MALİYETİ DAHA DÜŞÜK, ETKİNLİĞİ DAHA İYİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen cihazın, ihraç edilen solunum cihazlarına göre maliyet açısından çok daha avantajlı fiyatlarla üretildiğini hatırlatan Turan, "Ülkemizde ürettiğimiz cihazın maliyet anlamında çok daha düşük olduğunu ama ülkeye de çok katkı sağlayacağını görüyoruz. Maliyeti düşük ama etkinliği en az dışarıdakiler kadar olan ve hatta onlardan daha iyi bir mekanik ventilatör cihazı üretmenin oldukça önem taşıdığını düşünüyorum. Bu mekanik ventilatörler ile diğer ventilatörler arasında herhangi bir fark yok. Hatta bizim ventilatörümüzdeki birtakım ek yazılımlarla çok daha üst düzey hale gelebilecek bir solunum destek cihazına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.