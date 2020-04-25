Ölüm orucu üzerinden provokasyon

İbrahim Gökçek, 'Terör Arananlar Listesi Gri Kategori' aranmaktayken yakalandı!



DHKP/C terör örgütü üyesi İbrahim Gökçek, 'Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de aranmaktayken, 26 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da İdil Kültür Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gizli bölme içerisinde yakalandı

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İbrahim Gökçek'in; Türkiye Genel Komite Üst Grup Üyesi olarak Grup Yorum içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Merkez Komite talimatı ile oluşturulan ve örgütün merkezi maddi kaynaklarının idare edildiği İKOM yapılanmasının genel sorumlusu olduğu ifade edildi



DHKP/C terör örgütü üyesi İbrahim Gökçek'in; 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan istinafta dava dosyası bulunduğu kaydedildi



İbrahim Gökçek'in ölüm orucunda bulunduğu evin müştemilatında 4 parça EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirildi











Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in, DHKP/C terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kez gözaltına alındığı öğrenildi.

Gökçek'in, 'Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de aranırken yakalandığı kaydedildi. Gökçek'in; 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan istinafta dava dosyası bulunduğu ifade edildi.

İbrahim Gökçek'in ölüm orucunda bulunduğu evin müştemilatında 4 parça EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirildiği öğrenildi.

İbrahim Gökçek'in eşi Sultan Gökçek'in; Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu kaydedildi.



İDİL KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GİZLİ BÖLME İÇERİSİNDE YAKALANDI

İbrahim Gökçek'in; 'Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de aranmaktayken, 26 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da İdil Kültür Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gizli bölme içerisinde yakalandığı, 2 Mart 2019 tarihinde tutuklandığı öğrenildi.



İbrahim Gökçek'in, DHKP/C terör örgütünün açık alan yapılanmalarından olan Grup Yorum içerisinde faaliyet yürüttüğü, DHKP/C terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kez gözaltına alındığı kaydedildi.



ÖLÜM ORUCU YAPTIĞI EVDE 4 PARÇA EL YAPIMI PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçleri; 11 Mart 2020 tarihinde terör örgütü tarafından sözde direniş evi olarak tanımlanan Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Beyaz Sokak'ta Terör Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride aranması olan Seval Aracı isimli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda; Seval Aracı yakalanamadı.



Şüpheli şahsın yakalanabilmesi amacıyla aynı sokak üzerinde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde görevlilere mukavemette bulunan Yurdagül Gümüş, Murat Ulusoy, Taylan Gültekin, Erdinç Öksüz, Ayhan Gün ve Hüseyin Kütük isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda müştemilatında 4 parça EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirildi.



Gerçekleştirilen operasyonda, İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in belirtilen adreste bulunması ve sağlık durumları sebebiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜ; SOYLU, KOCA VE 6 DOKTORU HEDEF GÖSTERDİ

DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahısların; İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in hastaneye sevk edilmesi ve adli mercilerce hastanede zorunlu yatış kararı verilmesi üzerine İstanbul, Hatay ve İzmir'de 5 ayrı protesto eylemi gerçekleştirildi.



Eylemlerde; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminde bulunan 6 doktor terör örgütü tarafından hedef gösterildi.



DHKP/C terör örgütü ile iltisaklı "Halkın Sesi TV @hsesiyeni1" twitter hesabı üzerinden; "Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e zorla müdahale eden işkencecileri paylaşalım, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetimi" şeklinde paylaşım yapıldığı, 6 doktorun isim ve soy isimleri ile fotoğrafları paylaşıldığı tespit edildi.



3 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE AÇLIK GREVİ EYLEMİNİ ÖLÜM ORUCUNA ÇEVİRDİ

DHKP/C terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan İbrahim Gökçek'in, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 18 Haziran 2019 tarihinde açlık grevi eylemine başladığı, 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle açlık grevi eylemini ölüm orucuna çevirdiği tespit edildi.



"YURTDIŞI MERKEZ KOMİTE İLE ŞİFRELİ YAZIŞMA YAPAR, FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ RAPOR YAZAR"

Gizli tanık B.E.'nin ifadesinde; "İbrahim Gökçek, Türkiye Genel Komite Üst Grup Üyesi, Grup Yorum içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütür, Merkez Komite talimatı ile oluşturulan ve örgütün merkezi maddi kaynaklarının idare edildiği İKOM yapılanmasının genel sorumlusudur. Yurtdışı Merkez Komite ile şifreli yazışma yapar, faaliyetleri ile ilgili rapor yazar. Merkez Komiteden alınan talimatları ilgili kuruma iletir" dedi.



İbrahim Gökçek'in; 14 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşması sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldüğü; cezaevinde kalmasının sağlığı bakımından olumsuz bir durum oluşturup oluşturmadığı sorulduğu bildirildi.



DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATLARIYLA HELİN BÖLEK'İN EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İbrahim Gökçek; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca oluşturulan kurul tarafından yapılan muayenesinde beslenme yetersizliğine bağlı genel durum bozukluğu ve cezaevi şartlarında kalmasının sağlığı açısından uygun olmadığına karar verilmesi üzerine 24 Şubat 2020 tarihinde tahliye edildi.



İbrahim Gökçek'in tahliyesinin akabinde DHKP/C terör örgütünün talimatları doğrultusunda İstanbul/Armutlu mahallesinde 'Direniş Evi' olarak adlandırılan adrese (Helin Bölek'in evi) götürüldüğü tespit edildi.



İbrahim Gökçek'in; söz konusu adreste bulunan ve yapmış olduğu ölüm orucu eyleminin 288. gününde (3 Mart 2020) hayatını kaybeden Helin Bölek'le ölüm orucu eylemini devam ettirdiği kaydedildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ TAHLİYEYİ BÜYÜK BİR ZAFER OLARAK LANSE ETTİ

İbrahim Gökçek'in tahliyesinin ardından örgüt güdümünde yayınlanan dergi, kitap, gazetelerde ile örgüt güdümünde paylaşım yapan sosyal medya hesaplarında sağlık sebebiyle gerçekleşen tahliye büyük bir zafer olarak lanse ettiği tespit edildi.



İbrahim Gökçek'in, ölüm orucu eyleminin sürdürüldüğü sözde direniş evinin, DHKP/C terör örgütü propagandasının alenileştiği bir platforma dönüştürüldüğü bildirildi.



DKP/BÖG terör örgütün açık alan gençlik yapılanması olan DEVGÜÇ isimli twitter hesabı üzerinden 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan paylaşımda; "Partimiz Devrimci Parti ve Dev-Güç üyeleri Grup Yorum Direniş Evi'ne ziyarette bulundu. Sen de ziyaret et, direnişe ortak ol'' şeklinde paylaşımda bulunuldu.



'ELEKTRONİK KELEPÇE'Yİ KABUL ETMEDİ, TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

İbrahim Gökçek'in; adrese 'Elektronik Kelepçe' takma amacıyla gelen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerine rıza göstermeyerek kelepçe taktırmadığı bildirildi.



İbrahim Gökçek'in, 6 Mart 2020 günü İstanbul Fatih ilçesinde bulunan Fatih Çapa Hastanesi Acil bölümüne giderek, tahlil yaptırmak istediğini tedavi olmak istemediğini beyan ettiği, tahlil yaptırmasının ardından tedaviyi kabul etmediğine dair form imzalayarak hastaneden ayrıldığı ifade edildi.



'ZORUNLU YATIŞ' KARARI

İbrahim Gökçek'in, 11 Mart 2020 tarihinde Helin Bölek ile birlikte İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, aynı gün İstanbul 18. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce haklarında 'Zorunlu Yatış' kararı verildiği öğrenildi.



İbrahim Gökçek'in, 'Zorunlu Yatış' kararının 16 Mart 2020 tarihinde bir üst mahkemece kaldırıldığı, şahıslar hastaneden ayrılarak İstanbul Armutlu'da bulunan -sözde- "Direniş Evi"ne geri döndürüldüğü bildirildi.



İbrahim Gökçek'in, sözde Direniş Evi olarak adlandırdıkları adreste ölüm orucu eyleminin 313 gününe girdiği öğrenildi. Söz konusu kişinin, tedavi sürecini reddettiğini kaydedildi.

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