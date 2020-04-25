Terör örgütü DHKP-C'nin siyasi ayağı kim? CHP'liler neden DHKP-C'lileri savundu? | Video
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Terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum'un açlık grevi başlatan üyesi Helin Bölek hayatını kaybetmişti. Helin Bölek, grevi ne için ve kim uğruna yaptı? Ölümlerden beslenen DHKP-C terör örgütünün bu olaydaki rolü ve amacı neydi? Eli kanlı örgüt bu süreçte siyaseten nasıl ve kimden güç aldı? İşte tüm bu soruların cevabı A Haber'in hazırladığı Analiz haberinde yanıtlandı...