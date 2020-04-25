TELE1 yandaşlığını canlı yayında ilan etti! CHP'li belediyeden reklamı kaptı...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yandaş televizyon kanalı TELE1 arasında yaşananlar Türkiye'ningündemi oldu. TELE1'de yayın yapan Can Ataklı, İBB'nin Başakşehir Şehir Hastanesi yollarını yapmamasının büyük bir hata olduğunu söyledi, "Böyle işbilmezlik, böyle acemilik, böyle çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor" dedi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Can Ataklı'nın sözlerinin gündem olması sonrası İBB'den bir açıklama gelmedi. Ancak kapalı kapılar ardından iletişim kurulduğu bir sonraki gün ortaya çıktı.

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CAN ATAKLI ÖZÜR DİLEDİ

Bir gün önce, 'Kimse kusura bakmasın' diyerek tüm gerçekleri her durumda söyleyeceğini ifade eden Ataklı, bir sonraki gün İBB'den gelen telefonlarla özür diledi. Ataklı canlı yayında, "Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Efendim ben eleştirilerimi üzmek, aşağılamak ve karalamak için yapmam. Üzüntü yarattıysam özür dilerim üzüntü yarattıysam ama eleştirilerim baki. Ben onları söyledim. 'Efendim yanlış anlaşıldı, maksadını aştı' değil. Çok net söyledim sadece sert söyledim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettik. Gönlünü de alalım. Çok güzel klip var belediyenin hazırladığı. Hazır mı arkadaşlar 23 Nisan'la ilgili? Onu da seyredelim ve diğer konularımıza devam edeceğiz." dedi.

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MERDAN YANARDAĞ'DAN YANDAŞLIK İTİRAFI

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yaşananlar sonrası canlı yayında muhalefeti eleştirmeyeceklerini beyan eden bir açıklama yaptı. Yanardağ, kanalın siyasi yayın çizgisine Ataklı dahil herkesin uyacağını söyledi.

Yanardağ'ın sözleri şöyle:

"Üzerinde duracağım bir şey daha var. Kamuoyunda tartışılıyor. Bizim sabah program yapan Can Ataklı arkadaşımız, dün İBB'ye yönelik eleştirileri baya tartışmalara yol açtı. Kendisi gerekli açıklamayı yaptı ve özür diledi. Bu açıklamayı yapmak zorunluluk oldu, çünkü bugün epey bir talep geldi. TELE1 hiçbir şekilde kendi yayın çizgisinden sapma içine girmeyecektir. Bu Can Ataklı için de bu böyledir. Kendisi 2 yıldır yolun önemli bir bölümünde bizimledir. Kendisi deneyimli bir gazetecidir gerekli davranacaktır. Tele1'in genel bir yayın siyaseti var. Biz bunu beraber belirledik. Herkes bu yayın çizgisine uygun davranacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Kimseyi üzmek, hakaret etmek, eleştiri sınırlarını aşarak yorum yapmak sözkonusu olmayacaktır" dedi.

MERDAN YANARDAĞ VE CAN ATAKLI'NIN KONUŞMALARINDA REKLAMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Can Ataklı'nın özrü sonrası Merdan Yanardağ'ın İBB ve muhalefete yandaşlık çizgisinden vazgeçmeyeceğini ilan etmesi sırasında CHP'li belediyelerden gelen reklamlar dikkat çekti. Yanardağ'ın kamuoyunu bilgilendirdiği sırada Kuşadası Belediyesi'nin reklamının geçmesi CHP'li belediyelerden gelen reklamlar ile kanalın geri adım attığı yorumlarına neden oldu.