Merdan Yanardağ’dan Can Ataklı açıklaması! Yandaşlıkta çığır açtılar | Video

Tele-1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu’ndan özür dilediğini açıkladı. Yanardağ, “Can Ataklı bugün durumu açıkladı ve gerekli tavrı aldı. Yanlış anlaşıldığını söyledi ve bu nedenle de özür diledi” ifadelerini kullandı. Yanardağ; “İktidar dururken muhalefetle uğraşacak bir halimiz yok. İstanbul’u kazanan ekip bellidir. Bunu hep beraber kazandık. Bunun başında da, bunu simgeleyen kişi de Ekrem İmamoğlu’dur” iddiasında bulundu.