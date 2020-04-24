Video Haber Yandaşlık anca böyle olur! Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu üzüldü diye kendisinden böyle özür diledi | Video

Yandaşlık anca böyle olur! Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu üzüldü diye kendisinden böyle özür diledi | Video

Yandaşlık anca böyle olur! Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu üzüldü diye kendisinden böyle özür diledi | Video
24.04.2020 | 10:01
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Tele-1 Televizyonu’nda ‘Neden’ isimli programı sunan Can Ataklı, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzüldüğü gerekçesiyle canlı yayında kendisinden özür diledi. Can Ataklı: “Açıklamalarımdan dolayı Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Üzüntü yarattıysam özür dilerim” dedi.

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