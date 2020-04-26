Dertleri sanat değil terör! CHP'nin sahip çıktığı Grup Yorum'dan DHKP-C elebaşına skandal marş

İstanbul Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi, terör örgütü DHKP-C'nin çeşitli kollarının faaliyet gösterdiği bir merkez. Terör örgütünün marşlarını seslendiren, terör eylemlerini öven ve DHKP-C'nin yaptığı her terör faaliyeti için bir müzik yapmış olan Grup Yorum İdil Kültür Merkezi'nde de elemanlarını yetiştirdi. Yıllarca da bu grubun mensupları terör örgütünün propagandasını müziği kullanarak yaptı. DHKP-C terör örgütü elebaşı Dursun Karataş için de marşlar besteledi.

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DHKP-C'NİN TALİMATIYLA ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADILAR

Grup Yorum sadece bir müzik grubu değil. Terör örgütü DHKP-C'nin terör işlerini öven, polisleri şehit eden teröristler adına müzik yapan, insanlık dışı bir eylem olan ölüm oruçlarını kutsayan ve üzerine marşlar yazan bir grup.

TERÖR ÖRGÜTÜ KURUCUSU DURSUN KARATAŞ İÇİN MARŞ YAPILDI

DHKP-C'nin kurucu lideri Dursun Karataş için Grup Yorum tarafından birçok marş yazıldı. Dursun Karataş'ın savunmasından esinlenerek Grup Yorum'un Karataş için yazdığı belirtilen marş sözlerinden biri de "Haklıyız Kazanacağız" marşı. Bu marşta, "Hasretin o büyük güne savaşarak varacağız" cümleleri yer alıyor. "Sen Olacağız" ismindeki Mahir Çayan için yazıldığı ifade edilen başka bir marşta ise terör örgütü DHKP-C'lilerin ayakta saygı duruşu yaptıkları biliniyor.

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Grup Yorum'un bazı teröristler için yazdığı şarkılar ise şöyle sıralanıyor:

POLİSİ ŞEHİT EDENE ŞARKI YAZDILAR

-"Sibel Yalçın Destanı" isimli parça 1995 yılında bir polis memurunu şehit edip sonra polislerle girdiği çatışmada öldürülen DHKP-C'li Sibel Yalçın için yazıldı. Şarkının sözlerinde terörist için "onsekizinde bir kahraman" olarak tanımlanmakta.

-"Çiftehavuzlar'da, Bağcılar'da nazlı nazlı dalgalanan bayrağımız" derken 16-17 Nisan 92'de Çiftehavuzlar'da bir DHKP-C evine yapılan baskın ile 4 Ağustos 1994'te Bağcılar'da bir örgüt evine yapılan baskından bahsediliyor. Bayrak elbette Türk bayrağı değil.

Bir başka şarkıda, "Sabolarımız, Sinanlarımız, Niyazilerimiz hiç teslim olmadı ki" denirken her biri polisle girdikleri çatışmada öldürülen DHKP-C'li teröristler Sabahat Karataş (Örgüt lideri Dursun Karataş'ın karısı), Sinan Kukul ve Niyazi Aydın'dan bahsediliyor.

Bir diğer Grup Yorum şarkısının ismi "Halkımızın Gelini-Mitralyöz." Bu şarkı da bir ölüm orucu eyleminde ölen DHKP-C'li Ayçe İdil Erkmen için yazıldı.

-Grup Yorum'un bir diğer şarkısı olan "Yıldızlar Kuşandık"ın sözleri Eyüp Beyaz'a ait. Peki Eyüp Beyaz kimdir? 1 Temmuz 2005'te Adalet Bakanlığı'na canlı bomba olarak girip henüz bombayı patlatamadan öldürülen DHKP-C'li terörist...

-Grup Yorum'un Boran Fırtınası albümünde "Aygün'ün Vasiyeti" isimli parçadaki Aygün, 21 Temmuz 1996'da ölüm orucu sonucu ölen DHKP-C'li Aygün Uğur... "Yemliha ile Doğrulduk Zafere" parçası aynı şekilde ölen Yemliha Kaya için yazılmış.



-"Ümraniye'deydi İlginç" parçası ismini DHKP-C'li İlginç Özkeskin'den alır. Aynı parçanın bir bölümünde "Mecit, Rıza, Orhan, Gültekin'iz biz" diye isimleri anılanlar DHKP-C'li teröristler "Abdülmecid Seçkin, Rıza Boybaş, Orhan Özen ve Gültekin Beyhan"dır.

-Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı odasında alıkoyup sonra şehit eden ve polisin operasyonuyla ölü ele geçirilen DHKP-C'li teröristlerden Şafak Yayla, Grup Yorum konserinde anılmış, babası konsere telwfonla bağlanarak konuşma yapmıştı.

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