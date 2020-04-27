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Erdoğan: " İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır."

Başkan İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik linç girişimi için "Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır.” dedi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 19:22 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 20:05 ABONE OL
Erdoğan: Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik linç girişimine sert tepkiş gösterdi.

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Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"İLETİŞİM BAŞKANIMIZIN MAHREMİYETİNE YÖNELİK SALDIRININ GERİSİNDE HASTALIKLI ZİHNİYET VARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet vardır." dedi.

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"DAĞITTIKLARI KİTAPÇIKLARLA ALEVİLİĞİ DİN OLARAK TAKDİM EDEN ANLAYIŞI KINIYORUM"

Erdoğan, "Dağıttıkları kitapçıklarla aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı, milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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"DİYANET İŞLERİ BAŞKANIMIZA YAPILAN SALDIRI DEVLETE YAPILAN SALDIRIDIR"

Diyanet İşleri Başkanının söylediklerinin sonuna kadar doğru olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanımız o açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin gereğini yerine getirmiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır." ifadesini kullandı.

"ARTIK TÜNELİN UCU ALLAH'IN İZNİYLE GÖRÜNDÜ"

Erdoğan, koronavirüsle mücadele ile ilgili, "Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle göründü. Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabb'im bizlere kutlamayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

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Erdoğan: "Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır."
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