Başkan Erdoğan: "Durum, İslam'a saldırı halini almıştır" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara Barosu başta olmak üzere kullanılan üslup konu ve şahıs boyutunu aşıp kasıtlı İslam'a saldırı halini almıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır. Yapılan her gönderme karşımızdaki zihniyetin ilkelliğinin, nefret bataklığının birer yansımasıdır." açıklamasında bulundu.