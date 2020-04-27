Son dakika! Başkan Erdoğan: "1-3 Mayıs'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" | Video

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün beşinci kez telekonferans yöntemiyle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan toplantının ana gündem maddesi corona virüstü. İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nde yapılan toplantı 3 buçuk saat sürdü. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan 1-3 Mayıs'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.