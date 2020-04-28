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Bakan Koca duyurdu! 'dan getirdik

’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası ’nu ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya’da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diyorum.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.4.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:20 ABONE OL
Bakan Koca duyurdu! Rusya'dan ambulans uçakla getirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca duyurdu! Rusya'dan ambulans uçakla getirdik
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