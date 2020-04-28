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Ülkemle gurur duyuyorum

vatandaşı olan ’un kaptanı , ’nın bir yardım videosu ile harekete geçerek yaptığı operasyonu değerlendirdi: “İsveç’te ölsen daha iyi… Türkiye’nin yaptığı gurur verici. Arkadaşlarım da takdir ediyor. Devletimizin inanılmaz bir çalışması var”

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Ülkemle gurur duyuyorum
İsveç'te Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak hastaneye kabul edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızının çektiği video sonrasında Sağlık Bakanlığı özel bir jet göndererek, vatandaşımızı Türkiye'ye getirmişti... Adana Demirspor forması giyen, İsveç vatandaşı Erkan Zengin konuyu değerlendirirken, "İsveç'e yollanan jet göğsümüzü kabarttı" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERDİK
"İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi. Benim kuzenlerimde de virüs çıktı, hepsi evde geçirdi. Devletimizin uçak gönderdiğini gördüm ve tüylerim diken diken oldu. Antalya'da kamp yapılan dönemlerde İsveç, futbol takımlarını buradan çekmişti ve İspanya'da kamp yapacaklarını açıklamıştı. Biz İsveç'in bakmadığı hastamızı uçak gönderip aldık. Bu gurur verici. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü. Ben arkadaşlarımla konuşuyorum, bizim yaptıklarımızı takdir ediyorlar. Hem insan olarak da diğer ülkelere göre daha farklıyız. Türkiye'yi sevmeyen ülkeler bile Türkiye'den yardım istiyor. Devletimizin inanılmaz bir çalışması var."
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Ülkemle gurur duyuyorum
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