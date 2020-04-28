Ülkemle gurur duyuyorum

İsveç'te Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak hastaneye kabul edilmeyenSağlık Bakanlığı özel bir jet göndererek, vatandaşımızı Türkiye'ye getirmişti... Adana Demirspor forması giyen, İsveç vatandaşı Erkan Zengin konuyu değerlendirirken,dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:Orada ölsen daha iyi.Devletimizinuçak gönderdiğini gördüm ve tüylerimdiken diken oldu.Biz İsveç'in bakmadığıhastamızı uçak gönderip aldık. Bugurur verici.Ben arkadaşlarımla konuşuyorum,bizim yaptıklarımızı takdirediyorlar. Hem insanolarak da diğer ülkeleregöre daha farklıyız. Türkiye'yisevmeyen ülkelerbile Türkiye'den yardımistiyor.