Ülkemle gurur duyuyorum

İsveç'te Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak hastaneye kabul edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızının çektiği video sonrasında
Sağlık Bakanlığı özel bir jet göndererek, vatandaşımızı Türkiye'ye getirmişti... Adana Demirspor forması giyen, İsveç vatandaşı Erkan Zengin konuyu değerlendirirken, "İsveç'e yollanan jet göğsümüzü kabarttı"
dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERDİK
"İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok.
Orada ölsen daha iyi. Benim kuzenlerimde de virüs çıktı, hepsi evde geçirdi.
Devletimizin
uçak gönderdiğini gördüm ve tüylerim
diken diken oldu. Antalya'da kamp yapılan dönemlerde İsveç, futbol takımlarını buradan çekmişti ve İspanya'da kamp yapacaklarını açıklamıştı.
Biz İsveç'in bakmadığı
hastamızı uçak gönderip aldık. Bu
gurur verici. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü.
Ben arkadaşlarımla konuşuyorum,
bizim yaptıklarımızı takdir
ediyorlar. Hem insan
olarak da diğer ülkelere
göre daha farklıyız. Türkiye'yi
sevmeyen ülkeler
bile Türkiye'den yardım
istiyor. Devletimizin inanılmaz bir çalışması var."