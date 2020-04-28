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'lı teröristlerin saldırıda kullanacağı bomba ve silahlar ele geçirildi

'ya bağlı Akçakale ilçesinde,  sınırına yakın bir noktada /'li teröristlerin eylem için gizlediği belirtilen 8 el bombası, 1 Kalaşnikof tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:19 ABONE OL
PKK'lı teröristlerin saldırıda kullanacağı bomba ve silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa Akçakale'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin kaçak yollarla patlayıcı ve mühimmat getirip eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma istihbarat birimlerinin yaptığı araştırmada, sınırdan geçirilen patlayıcı ve silahların arazide gizlendiği belirlendi.

SALDIRIDA KULLANILACAK BOMBA VE SİLAHLAR YAKALANDI

Sınır hattındaki Küçük Naneli Mahallesi kırsalındaki taşlık arazide yapılan aramada, 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, şarjörler ile 8 el bombası ele geçirdi.
Jandarma, silah ve bombaları gizleyen teröristlerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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PKK'lı teröristlerin saldırıda kullanacağı bomba ve silahlar ele geçirildi
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