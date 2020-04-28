PKK'lı teröristlerin saldırıda kullanacağı bomba ve silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa Akçakale'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin kaçak yollarla patlayıcı ve mühimmat getirip eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma istihbarat birimlerinin yaptığı araştırmada, sınırdan geçirilen patlayıcı ve silahların arazide gizlendiği belirlendi.

SALDIRIDA KULLANILACAK BOMBA VE SİLAHLAR YAKALANDI

Sınır hattındaki Küçük Naneli Mahallesi kırsalındaki taşlık arazide yapılan aramada, 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, şarjörler ile 8 el bombası ele geçirdi.

Jandarma, silah ve bombaları gizleyen teröristlerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

MSB'den flaş açıklama: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi