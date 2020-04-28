Sağkan, DHKP-C terör örgütü üyesinin ölümüne üzüldü!

SAĞKAN, DHKP-C ÜYESİ HELİN BÖLÜK'ÜN ÖLÜMÜNE ÜZÜLDÜ VE "BU DÜZENE ÖLÜMÜNDEN DAHA ÇOK KORKU VERDİ" DEDİ

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın, Helin Bölek'in ölümünün korku verdiğini iddia etti.

Sağkan, 3 Nisan 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürmüştü. Tek isteği vardı adil yargılanmak. Duyurmaya çalıştığı sesi bu düzene ölümünden daha çok korku verdi. Çok üzgünüz. HelinBölek" ifadelerini kullandı.

HELİN BÖLEK'İN ÖLÜM ORUCU YAPTIĞI EVDE 4 PARÇA EL YAPIMI PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ



Güvenlik güçleri; 11 Mart 2020 tarihinde terör örgütü tarafından sözde direniş evi olarak tanımlanan Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Beyaz Sokak'ta Terör Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride aranması olan Seval Aracı isimli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda; Seval Aracı yakalanamadı.

Şüpheli şahsın yakalanabilmesi amacıyla aynı sokak üzerinde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde görevlilere mukavemette bulunan Yurdagül Gümüş, Murat Ulusoy, Taylan Gültekin, Erdinç Öksüz, Ayhan Gün ve Hüseyin Kütük isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda müştemilatında 4 parça EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in belirtilen adreste bulunması ve sağlık durumları sebebiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATLARIYLA ÖRGÜT ÜYELERİ HELİN BÖLEK'İN EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Helin Bölek'in ölüm orucu olarak kullandığı evin, İstanbul/Armutlu mahallesinde 'Direniş Evi' olarak adlandırılıyor. DHKP/C terör örgütünün talimatları doğrultusunda örgüt üyeleri söz konusu eve getiriliyor. Helin Bölek, ölüm orucu eyleminin 288. gününde (3 Mart 2020) hayatını kaybetti.

GEZİ KALKIŞMASINA AÇIK DESTEK VERDİ

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına da açık destek verdiği öğrenildi. Erinç Sağkan'ın, 1 Haziran 2018 tarihinde yaptığı paylaşımda; "Gezi direnişinin 5. yılında Ethem Sarısülük'ün anmasındayız. Unutmadık, sorumlularının cezalandırıldığını görmeden bu mücadele bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Erinç Sağkan, 28 Mayıs 2018 tarihinde ise; "Kurtuluş bir ağaç uzaklıkta, bir ağaç kökü kadar derin ve üzerine yuva yapan kuşların kanatları kadar sonsuz. Ve ağaçlar 5 senedir orada. Kökleri 5 sene öncesinden daha güçlü, daha derin. #YaşasınGezi #direngezi #geziruhu #geziyiunutma #gezi5yaşında #evetavukatıyız #vaktigeldi" ifadelerini kullandı.

ANKARA BAROSU'NDA LGBT HAKLARI MERKEZİ KURULDU



Ankara Barosu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırması ve Cuma hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" ifadelerini kullanmasından rahatsız oldu.



Ankara Barosu; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi'ne destek verdi ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun kararıyla " LGBT Hakları Merkezi'nin kurulduğunu duyurdu.

Ankara Barosu'ndan yapılan duyuruda; "Baromuz bünyesinde LGBTİQ+ Hakları Merkezi kurulmuştur. Merkezde görev almak isteyen meslektaşlarımızın Baro Kalemine başvuruda bulunmaları gerektiği duyurulur" denildi.

Ankara Barosu LGBT Hakları Merkezi'nin kurulması için çalışan avukatlardan Öykü Didem Aydın, şunları söyledi:

"Basında çıkan haberlerin ardından önce bir sosyal medya grubu kurduk. Bu grupta 150'den fazla avukat LGBTİ+'lara ve özellikle de LGBTİ+ avukatlara dönük nefret, ayrımcılık ve ötekileştirmeyi tartışmaya başladık. Ardından 'LGBTİQ+ Nefretine Karşı Hukukçu Dayanışması' adıyla bir whatsapp grubuna evrildik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden avukatlarla tartışmalar yürüttük. Ankara'da bir merkezi nasıl kurabileceğimizi konuştuk. Başka barolarla temaslar kurduk. Ankara Barosu içinde ise insan hakları ve kadın hakları merkezleriyle ile iletişime geçtik. Nihayetinde Baro Yönetim Kurulu kararıyla merkezimiz kuruldu."



VALİLİK, ANKARA BAROSU'NUN LGBTİ+ FİLM GÖSTERİMİNİ YASAKLADI

Ankara Valiliği; Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin LGBTİ+ kısa film seçkisini yasakladı. Merkezin (29 Mayıs 2018) yapmak istediği gösterimi yasaklayan Ankara Valiliği yasağa 'toplumsal hassasiyetleri' gerekçe gösterdi.

AYDIN: "YAŞASIN LGBTIQ+, YAŞASIN ONUR MÜCADELEMIZ!"

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi Başkanı Avukat Doç. Dr. Öykü Didem Aydın, 27 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda; "Ankara Barosu LGBTIQ+ Hakları Merkezi'miz 2018 yılı 10 Aralık günü kurulmuştu. Yaşasın LGBTIQ+ öznelerin haklarının, hukuklarının, insanlığın yanında duran Baromuz, Yaşasın Onur Mücadelemiz! LGBTIQ+ Hakları insan haklarıdır!" ifadelerini kullandı.



ANKARA BAROSU; "LGBTİQ+ HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR" DEDİ



Avukat Doç. Dr. Öykü Didem Aydın'ın paylaşımları şöyle:

17 Mayıs 2019: "17 Mayıs homofobi transfobi ve bifobi karşıtı günü Ankara Barosu basın açıklamasıyla kutlarken polis müdahale etti #LGBTI #LGBTIQ Baroda Çınladık: Neredesin aşkım avukatım aşkım..."

17 Mayıs 2019:"#IDAHOT #LGBT #AnkaraBarosu Basın Açıklaması Film Gösterimi"

17 Mayıs 2019: ODTÜ Ankara Barosu LGBTIQ+ Hakları Merkezi 17 Mayıs basın açıklamasını okuyor... #LGBTI #IDAHOBIT"

27 Mayıs 2020: "Ayrımcılığın, nereden gelirse gelsin "her türü"ne karşı koymak Baromuzun insan hakları savunucusu kamu görevinin gereğidir. Tüm ulusal ve uluslararası insan hakları hukuku da ayrımcılığın "her türü"nü yasaklamıştır. LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır. #AnkaraBarosuhiçyalnızdeğil"

GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KURULACAK

Kerem Altıparmak'ın, Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nin (Kaos GL) internet sitesinde köşe yazarlığı yaptığı tespit edildi.

Kerem Altıparmak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş üzerinden İslam'a, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere hakaret edilmesine destek verdi. Kerem Altıparmak, "Harika bir vesile oldu, yaygaracılar artık bu memlekette homofobinin zannettikleri kadar yaygın bir şey olmadığını, insani değerlere sahip çıkanların, #LGBTHaklarıİnsanHaklarıdır diyenlerin bu toplumda seslerinin artık homofobiklerden daha gür çıktığını gördüler. Yalnız değiliz!"ifaderini kullandı.



"KANDIRILMIŞLARIN' KEYFİYETINE TERK EDİLEMEYECEK KADAR KIYMETLİ…"



Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkam'ın, yerel ve genel seçimler öncesinde AK Parti ve MHP'ye karşı Millet İttifakını desteklediği ifade ediliyor. Sağkan, 13 Nisan 2017'de "Cumhuriyet, kişisel çıkarların şekillendirdiği 'kandırılmışların' keyfiyetine terk edilemeyecek kadar kıymetlidir. #hayır" ifadelerini kullandı.



Erinç Sağkam, 21 Haziran 2019 tarihine yaptığı paylaşımda; "Seçim güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak, demokrasiye sahip çıkmak için Ankara'dan kalktık geldik. Biz sorumluluğumuzu yerine getiririz ama asıl görev İstanbul seçmeninin, yurttaşların. #Oyver #İstanbul" ifadelerini kullandı.