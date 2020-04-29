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17 Aralık'tan bu yana darbe beklemekten vazgeçmediler! 'li 'den çirkin çıkış ve tehdit!

Devlet terbiyesinden, demokratik teamüllerden bihaber yönetim ve milletvekilleri günlerinden bu yana seçilmiş hükümeti seçim dışı yollarla devirip yerine geçme iması taşıyan ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Vatandaşlar aynı dili bu kez CHP'li 'in açıklamasında gördü.

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Giriş Tarihi: 29.4.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 17:37 ABONE OL
17 Aralık'tan bu yana darbe beklemekten vazgeçmediler! CHP'li Özgür Özel'den çirkin çıkış ve tehdit!

CHP Milletvekili Özgür Özel mecliste yaptığı basın açıklamasında tepki çeken ifadelere yer verdi. CHP yönetimi ve sözcülerinden duymaya alışık olduğumuz anti demokratik cümlelerle adeta darbe çağrısı ve imasında bulunan Özgür Özel Fetullahçı Terör Örgütü'nün kullandığı 'Saray Edebiyatı' başta olmak üzere seçilmiş hükümetin, milli iradenin hiçe sayılarak sonunun geleceğini sözde yeni bir Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini belirtirken bürokrasiye de tehditler savurdu.

CHP’li Özgür Özel'den devlet memurlarına skandal tehditler | Video

BUNUNLA YETİNMEDİ MEMURLARA TEHDİTLER SAVURDU

AK Parti döneminde atanan memurları da işsiz bırakmakla tehdit eden CHP'li Özel 17-25 Aralık darbe girişiminden bu yana CHP'nin benimsediği bu dilin son örneği oldu ve sosyal medyada izleyenlerden büyük tepki aldı.

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17 Aralık'tan bu yana darbe beklemekten vazgeçmediler! CHP'li Özgür Özel'den çirkin çıkış ve tehdit!
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