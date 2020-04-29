CHP’li Özgür Özel'den devlet memurlarına skandal tehditler | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:07
09:04
01:13
Sosyetenin uğrak yerini inekler mesken tuttu | Video 29.04.2020 | 17:14
00:40
CHP’li Özgür Özel'den devlet memurlarına skandal tehditler | Video 29.04.2020 | 17:18
00:59
Son dakika: İstanbul'daki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2020 | 16:44
02:01
00:28
Almanya'da ilk corona virüs aşısı yapıldı! 12 deneğe enjekte edildi! | Video 29.04.2020 | 15:57
00:15
ABD'li polisin 14 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada | Video 29.04.2020 | 15:50
08:21
"Gıda bankacılığı ile gıda israfını engelleyeceğiz" | Video 29.04.2020 | 15:22
00:09
04:09
00:34
00:47
00:43
01:01
00:14
06:34
Rize'de UFO'ları gören vatandaşlar Kelime-i Şehadet getirdi | Video 29.04.2020 | 14:04
03:44
İBB'de yeni skandal! 20 TL'lik dezenfektanı 75 TL'ye aldılar | Video 29.04.2020 | 13:48
03:11
CHP’li Özgür Özel, yaptığı konuşmada devlet memurlarını tehdit etti. CHP’li Özgür Özel, iktidara geleceklerini ve devlet memurlarına hesap soracaklarını söyledi.
Devlet terbiyesinden, demokratik teamüllerden bihaber CHP yönetim ve milletvekilleri 17-25 Aralık günlerinden bu yana seçilmiş hükümeti seçim dışı yollarla devirip yerine geçme iması taşıyan ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Vatandaşlar aynı dili bu kez CHP'li Özgür Özel'in açıklamasında gördü. CHP'li Özgür Özel, iktidara geldikleri zaman devlet memurlarında hesap soracaklarını söyleyerek tehditler savurdu.