CHP’li Özgür Özel'den devlet memurlarına skandal tehditler | Video

CHP’li Özgür Özel, yaptığı konuşmada devlet memurlarını tehdit etti. CHP’li Özgür Özel, iktidara geleceklerini ve devlet memurlarına hesap soracaklarını söyledi.

Devlet terbiyesinden, demokratik teamüllerden bihaber CHP yönetim ve milletvekilleri 17-25 Aralık günlerinden bu yana seçilmiş hükümeti seçim dışı yollarla devirip yerine geçme iması taşıyan ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Vatandaşlar aynı dili bu kez CHP'li Özgür Özel'in açıklamasında gördü. CHP'li Özgür Özel, iktidara geldikleri zaman devlet memurlarında hesap soracaklarını söyleyerek tehditler savurdu.