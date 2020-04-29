Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları, Kadıköy’de kağıt toplayan çocuğu darp etti

zabıta memurları, ’de kağıt toplayan çocuğu darp etti

zabıta memurlarının, kağıt toplayan bir çocuğu darp ettikleri ve zabıta ekip otosuna zorla bindirerek götürdükleri ortaya çıktı.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 29.4.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 18:25 ABONE OL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları, Kadıköy’de kağıt toplayan çocuğu darp etti

KAĞIT TOPLAYICISINA SERT MÜDAHALE

Zabıta memurları; Kadıköy ilçesi Minibüs Caddesi'nde kağıt toplayan çocuğa müdahalede bulundu. 5 zabıta memurunun, çocuğu kağıtların içinde bulunduğu büyük çuvalın yanından uzaklaştırmak için sert müdahalede bulunması dikkat çekti.

Zabıta memurları, kağıt toplayıcısını karga tulumba zabıta ekip otosuna bindirdi. 3 zabıta memurunun araçtan inmeye çalışmak isteyen çocuğu güçlükle aracın içine yeniden bindirdi.

İBB zabıtasından kağıt toplayıcısına darp! | Video

İki aracın kağıt toplayıcısı aldıktan sonra hareket ettiği görüldü. Zabıta memurunun, kağıtların bulunduğu çuvalı çocuğa müdahale ettikleri yerde bıraktığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurlarının ellerinde eldiven ve maske kullanırken; maske kullanmayan çocuğa müdahalesi tepki topladı. Söz konusu olayın dün gerçekleştiği öğrenildi.

SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu! Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
İBB’nin 23 Nisan broşüründe skandallar bitmiyor!
CHP’nin fakir Ali’sinin şok görüntüleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları, Kadıköy’de kağıt toplayan çocuğu darp etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA