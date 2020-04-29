İBB zabıtasından kağıt toplayıcısına darp! | Video

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları, Kadıköy’de kağıt toplayan çocuğu darp etti ve karga tulumba zabıta aracına bindirdi.
Zabıta memurları; Kadıköy ilçesi Minibüs Caddesi'nde kağıt toplayan çocuğa müdahalede bulundu. 5 zabıta memurunun, çocuğu kağıtların içinde bulunduğu büyük çuvalın yanından uzaklaştırmak için sert müdahalede bulunması dikkat çekti.
Zabıta memurları, kağıt toplayıcısını karga tulumba zabıta ekip otosuna bindirdi. 3 zabıta memurunun araçtan inmeye çalışmak isteyen çocuğu güçlükle aracın içine yeniden bindirdi. İki aracın kağıt toplayıcısı aldıktan sonra hareket ettiği görüldü. Zabıta memurunun, kağıtların bulunduğu çuvalı çocuğa müdahale ettikleri yerde bıraktığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurlarının ellerinde eldiven ve maske kullanırken; maske kullanmayan çocuğa müdahalesi tepki topladı. Söz konusu olayın dün gerçekleştiği öğrenildi.