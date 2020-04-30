ABD'ye ikinci yardım uçağı bugün yola çıkıyor

Coronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye yönelik tıbbi yardımların 2. turu kapsamında hazırlanan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket etti.

BU İKİNCİ YARDIM

ABD'ye bu hafta giden ikinci yardım olan bu kargonun ilki de önceki günlerde Koca Yusuf uçağıyla gönderilmiş ve ABD'de büyük yankı uyandırmıştı.

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yeni corona virüsü tıbbi yardımı | Video

POMPEO'DAN TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullandı.

Tıbbi malzemeleri taşıyan uçak Ankara'dan 10.15 sularında havalandı. Yardım kargosunda bir öncekinde olduğu gibi maske, siperlik, tulum, dezenfektan gibi yardım malzemeleri bulunuyor.

ABD’ye de tıbbı yardım gönderdik

Son dakika: Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı