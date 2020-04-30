Video Haber Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yeni corona virüsü tıbbi yardımı | Video

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yeni corona virüsü tıbbi yardımı | Video

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yeni corona virüsü tıbbi yardımı | Video
30.04.2020 | 10:10
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Son dakika haberi... Türkiye'den ABD'ye corona virüsü (Covid 19) salgını ile mücadele için yeni tıbbı yardım kargolarını taşıyan askeri kargo uçağı yola çıkıyor.

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