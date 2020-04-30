SON DAKİKA! Dünya ciddiye almadı o da hızla büyüyor! Covid-19 bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede görüldü

SON DAKİKA ... İNGİLTERE'DEKİ ŞOK ATLATILMADAN 6 ÜLKEYE SIÇRADI

Kawasaki hastalığına benzeyen belirtiler gösteren yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüse (Covid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.

ATEŞ, TANSİYON, KIZARIKLIK BELİRTİLERİ

Varlığı, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor.

KALP VE DAMARLARI ETKİLİYOR

Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında corona virüs tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi.

TOPLAM VAKA 100'E YAKLAŞTI

NHS verilerine göre vakalar, "sitokin fırtınası" olarak bilinen, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkan sendroma benzer özellikler de gösteriyor. Çoğu durumda virüsün kendisinden ziyade, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, hayati tehlike teşkil ediyor.

HENÜZ HAYATINI KAYBEDEN YOK

Sendrom, İngiltere'de şu ana kadar 19 çocukta tespit edilirken, hayatını kaybeden çocuk bulunmuyor.