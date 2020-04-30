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Haberler Galeri SON DAKİKA! Dünya ciddiye almadı o da hızla büyüyor! Covid-19 bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede görüldü

SON DAKİKA! Dünya ciddiye almadı o da hızla büyüyor! Covid-19 bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede görüldü

Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarında , ile 'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüse (Covid-19) bağlı olduğu doğrulandı. İngiltere'nin ardından koronavirüse bağlı olarak çocuklarda görünen kalp rahatsızlığı ve iltihaplanma vakaları Fransa'da da görüldüğü duyurulmuştu. Henüz şoku atlatılamadan sendromun 6 ülkede 100'den fazla vaka ile yayılmış olduğu ortaya çıktı! İşte Kawasaki belirtilerine de benzeyen ancak Covid-19 bağlantılı yeni hastalığa ilişkin son dakika ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:57
SON DAKİKA! Dünya ciddiye almadı o da hızla büyüyor! Covid-19 bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede görüldü
SON DAKİKA... İNGİLTERE'DEKİ ŞOK ATLATILMADAN 6 ÜLKEYE SIÇRADI
Kawasaki hastalığına benzeyen belirtiler gösteren yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip corona virüse (Covid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.
ATEŞ, TANSİYON, KIZARIKLIK BELİRTİLERİ
Varlığı, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor.
KALP VE DAMARLARI ETKİLİYOR
Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen Kawasaki hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında corona virüs tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi.
TOPLAM VAKA 100'E YAKLAŞTI
NHS verilerine göre vakalar, "sitokin fırtınası" olarak bilinen, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkan sendroma benzer özellikler de gösteriyor. Çoğu durumda virüsün kendisinden ziyade, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, hayati tehlike teşkil ediyor.
HENÜZ HAYATINI KAYBEDEN YOK
Sendrom, İngiltere'de şu ana kadar 19 çocukta tespit edilirken, hayatını kaybeden çocuk bulunmuyor.
İŞTE O ÜLKELER
SON DAKİKA! Dünya ciddiye almadı o da hızla büyüyor! Covid-19 bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede görüldü
6 ÜLKENİN LİSTESİ
İngiltere'nin ardından aralarında İtalya, İspanya, ABD, İsviçre, Belçika ve Fransa'nın da yer aldığı bir dizi başka ülkede de ortaya çıkan yeni sendromda, şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100'e yaklaştı.
FRANSA'DA NELER OLDU?
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, ülkede 15 çocukta sendromun tespit edildiğini bildirdi.
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SON DAKİKA! Dünya ciddiye almadı o da hızla büyüyor! Covid-19 bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede görüldü
KOVİD BAĞLANTILI
Çocuklardan bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını söyleyen Veran, sendromun Kovid-19'la bağlantısı olup olmadığını araştırdıklarını kaydetti.
Belçikada da 10 vaka bildirilirken, vakaların bir kısmında yine Kovid-19 tespit edildi.
DSÖ'NÜN GÜNDEMİNDE
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) corona virüs konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove de yaptığı açıklamada, yeni sendromun varlığını doğrularken, klinik şebekeleri aracılığıyla sendromun mercek altına alındığını kaydetti.
Küresel klinisyen şebekesini, yeni sendrom konusunda tetikte olmaya ve sistematik bilgi toplamaya çağırdıklarını belirten Kerkhove, "Ancak sendrom çok ender görünüyor" ifadesini kullandı.
DSÖ yetkilileri de corona virüsün çocuklarda kendisini hafif belirtilerle gösterdiğini ve virüsten etkilenen çocukların tamamen iyileştiğinin altını çiziyor.
ABD, İspanya, İtalya ve İsviçre'de Bu konuda ilkin Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), doktorlara 'acil' koduyla uyarı gönderdi, uyarıda "Çocuklar arasında Kovid-19'la bağlantılı bir iltihap sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denildi.
SON DAKİKA! Dünya ciddiye almadı o da hızla büyüyor! Covid-19 bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede görüldü
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SON DAKİKA! Dünya ciddiye almadı o da hızla büyüyor! Covid-19 bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede görüldü
SON DAKİKA! Dünya ciddiye almadı o da hızla büyüyor! Covid-19 bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede görüldü
SON DAKİKA! Dünya ciddiye almadı o da hızla büyüyor! Covid-19 bağlantılı çocuk sendromu 6 ülkede görüldü
SON DAKİKA