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hastalığı nedir? Kovid-19 ile bağlantılı bir iltihap sendromu olduğu düşünülen Kawasaki bulaşıcı mı?

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınına ait çalışmalar tüm hızıyla devam ederken öte yandan , ve gibi birçok ülkede çocuklarda hastalığının ortaya çıkması ve sıradışı bir artış göstermesi sonrası bazı uzmanlar bu durumun nedeninin olma ihtimalinin söz konusu olduğunu ifade etti. Buna göre; birçok kişi bu hastalıkla ilgili detayları merak ederken "Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?" sorularına da yanıt aramaya başladı. Özellikle 9 yaşın altındaki çocuklarda daha çok el, dil ve gözlerin kırmızılaşmasıyla ortaya çıkan bu hasralık, bazı vakalarda ise kalp damarlarının genişlemesine neden olabiliyor. Peki, Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı? İşte tüm dünya corona virüs salgını ile uğraşırken ortaya çıkan bu çocuk hastalığı ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:41 ABONE OL
Kawasaki hastalığı nedir? Kovid-19 ile bağlantılı bir iltihap sendromu olduğu düşünülen Kawasaki bulaşıcı mı?

Özellikle 9 yaşın altındaki çocuklarda dil, göz ve ciltte kızarıklarla saptanan hastalığı; , İtalya ve diğer birçok ülkeden gelen son dakika haberlerine göre normalde bir senede görülen vaka sayısının 6 katı fazla hastanın ortaya çıkması durumun KOVİD-19 salgını ile ilişkilendirilmesine neden oldu. İngiliz sağlık bakanı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu durumun endişe verici olduğunu dile getirdi. Gündeme gelen bu haber sonrası ise binlerce kişi çocuklarda ortaya çıkan bu hastalığın detaylarını merak ediyor. Peki, Kawasaki hastalığı nedir, kimlerde görülür? Kawasaki belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte detaylar…

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR? YENİ BİR SALGIN MI?

Dünya ile mücadele ederken İngiltere, ile 'nın da yer aldığı bir dizi ülkede rastlanan kawasaki hastalığına benzer bir sendromun, yeni tip koronavirüs kaynaklı olmasından büyük endişe ediliyor...

İşte bu hastalıkla ilgili olarak merak edilen tüm detaylar!

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Kawasaki hastalığı nedir? Kovid-19 ile bağlantılı bir iltihap sendromu olduğu düşünülen Kawasaki bulaşıcı mı?
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