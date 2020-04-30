Kawasaki hastalığı nedir? Kovid-19 ile bağlantılı bir iltihap sendromu olduğu düşünülen Kawasaki bulaşıcı mı?

Özellikle 9 yaşın altındaki çocuklarda dil, göz ve ciltte kızarıklarla saptanan Kawasaki hastalığı; İngiltere, İtalya ve diğer birçok ülkeden gelen son dakika haberlerine göre normalde bir senede görülen vaka sayısının 6 katı fazla hastanın ortaya çıkması durumun KOVİD-19 salgını ile ilişkilendirilmesine neden oldu. İngiliz sağlık bakanı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu durumun endişe verici olduğunu dile getirdi. Gündeme gelen bu haber sonrası ise binlerce kişi çocuklarda ortaya çıkan bu hastalığın detaylarını merak ediyor. Peki, Kawasaki hastalığı nedir, kimlerde görülür? Kawasaki belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte detaylar…

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR? YENİ BİR SALGIN MI?

Dünya corona virüs ile mücadele ederken İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede rastlanan kawasaki hastalığına benzer bir sendromun, yeni tip koronavirüs kaynaklı olmasından büyük endişe ediliyor...

İşte bu hastalıkla ilgili olarak merak edilen tüm detaylar!