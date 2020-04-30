HDP-PKK ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı! PKK'ya böyle para aktarmışlar

HDP'li Kars Belediyesi, öldürülen, yaralanan ya da cezaevinde bulunan PKK'lıların ailesine doğrudan yardım ulaştıramayınca çareyi 'kardeş aile' formülünde buldu. Belediye Almanya merkezli sözde 'Kürt Kızılayı'na liste gönderiyor, sözde kuruluş da ailelerin örgütten kopmaması için onlara Avrupa'dan bağışçı buluyor.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kandil'den gönderilen teröristler tarafından mülakattan geçirilerek belirlenen HDP'li belediyeler, terör örgütü PKK'ya hizmet vermeye devam ediyor. HDP'li Kars Belediyesi'nin 'koronavirüsle mücadele' bahanesiyle, yakınları PKK'nın dağ kadrosunda bulunan ya da güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmiş olan teröristlerin ailelerine yurt dışındaki PKK'lılar aracılığıyla yardım yaptığı ortaya çıktı.

VİRÜS BAHANELİ YARDIM

İçişleri Bakanlığı'nın 30 Mart'ta yayınladığı genelgeyle belediyelerin valiliklerden izinsiz yardım toplamasının yasaklanmasının ardından örgüte bağlı ailelere maddi yardım gönderemeyen HDP yönetimi çareyi 'Kardeş Aile' kampanyasında buldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, 6 Nisan'da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın duyurduğu kampanya, PKK'lı ailelere doğrudan yardım edemeyen HDP'li belediyelerin, parayı yurt dışındaki örgüt üyeleri aracılığıyla aktarmasına yarıyor. Bu kapsamda HDP'li Kars Belediyesi yardım yapılmasını istediği ailelerin listesini PKK adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı'na (Heyva Sor a Kurd) bildirdi.

PARALAR AVRUPA'DAN

Bölücü örgüte finansman temin eden sözde Kürt Kızılayı, silahıyla dağda gezen, çatışmada yaralanan ya da öldürülenler ile cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine para göndermek için Kars Belediyesi'nden gelen listedeki isimlerle tek tek irtibata geçti. Verilen listedeki her bir aile ile Avrupa'da yaşayan PKK'lıları 'kardeş aile' yapan sözde Kürt Kızılayı'nın, 'değer aileleri'ne aylık para desteği sağladığı tespit edildi. Bu yöntemle PKK, devletin yaptığı yardımlara alternatif oluşturarak terör örgütüne bağlı aileleri yanında tutmaya çalışıyor. 6 Nisan'dan bu yana Kars'ta 250'den fazla 'değer ailesi'ne Kürt Kızılayı tarafından para aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

DOSYASI KABARIK

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in terör dosyası kabarık. PKK'nın Kandil'den HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na gönderdiği, buradan da diğer il başkanlıklarına gönderilen 'perspektif belgesi'ndeki talimatlara hareket eden ve bu doğrultuda eylemlere katılan Bilgen'in adliyelerde 18 soruşturma dosyası var. Bilgen hakkında İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Kars, Batman ve Tunceli'de devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma; Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama; Cumhurbaşkanı'na hakaret, terör örgütü propagandası yapmak, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, güvenlik güçlerine görevi yaptırmamak suçlarından soruşturma dosyaları bulunuyor.

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