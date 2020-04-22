İstifa eden başkana HDP’den tehdit

Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, HDP'den istifa etti. Başkan Eren, yaptığı açıklamada, HDP ile hizmet yapmanın imkansız olduğunu vurguladı. Gerek seçim kampanyasında gerek sonrasında yaptığı tüm açıklamalarda tek öncelik ve hassasiyetinin Kozluk halkı olduğunu her fırsatta dile getirdiğini kaydeden Eren, HDP'den istifa etmesinin ardından ilçe halkına daha iyi hizmet yapacağını söyledi. Başkah Eren, istifa kararını HDP'ye iletmesinin ardından istifasına yönelik HDP'den tehdit içerikli açıklamalar yapıldığını kaydetti.