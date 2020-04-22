Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstifa eden başkana HDP’den tehdit

İstifa eden başkana ’den tehdit

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
İstifa eden başkana HDP’den tehdit
Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, HDP'den istifa etti. Başkan Eren, yaptığı açıklamada, HDP ile hizmet yapmanın imkansız olduğunu vurguladı. Gerek seçim kampanyasında gerek sonrasında yaptığı tüm açıklamalarda tek öncelik ve hassasiyetinin Kozluk halkı olduğunu her fırsatta dile getirdiğini kaydeden Eren, HDP'den istifa etmesinin ardından ilçe halkına daha iyi hizmet yapacağını söyledi. Başkah Eren, istifa kararını HDP'ye iletmesinin ardından istifasına yönelik HDP'den tehdit içerikli açıklamalar yapıldığını kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
İstifa eden başkana HDP’den tehdit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA