Terör örgütü DHKP-C’ye destek verdiler! Sanatçılar ama terörü destekliyorlar

DHKP-C terör örgütünün uzantısı Grup Yorum'un üyelerinden bas gitaristçe İbrahim Gökçek, 320 gündür ölüm orucuna devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan DHKP-C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ile birlikte 2 Mart 2019 tarihinde yakalanan "gri" kategoride yer alan İbrahim Gökçek aynı zamanda Grup Yorum'un 15 yıldır basgitarı olarak yer alıyordu. Tutuklandıktan iki ay sonra açlık grevine başlayan İbrahim Gökçek, sonradan açlık grevini ölüm orucuna çevirmişti. Tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye götürüldüğü halde terör örgütünü talimatıyla hastaneden çıkarılıp tedavisi engellenerek eve çıkarılmıştı. İbrahim Gökçek ise ölüm orucunu sürdürdüğü evde bugün ölüm orucunun 320. gününe girdi.

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ TERÖRİST YUVASI

İbrahim Gökçek'in ölüm orucunu bırakma talebi arasında DHKP-C'yi öven marşları okuyan grup üyelerinin konser yasağının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın terör listesinde arananlar arasında bulunan grup üyelerinin listeden çıkarılması, tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılması ve İdil Kültür Merkezi olarak adlandırılan eleman yetiştirilen merkezin kolluk güçleri tarafından basılmaması gibi talepler yer alıyor. Ancak bu merkezlerde DHKP-C'li terör örgütü mensuplarının saklandığı belirtiliyor.

Sanatçılar terör örgütü DHKP-C’ye destek verdiler | Video

DHKP-C ÖLÜM ORUCUNU KULLANDI, SANATÇILARDAN DESTEK GELDİ

Ölüm orucuna devam eden İbrahim Gökçek için çeşitli günlerde de CHP'li isimlerden ve sanatçılardan destek gelmişti. Ölüm orucundakilerin taleplerinin sadece konser vermek olduğunu iddia eden ve destek veren kişiler başka taleplerin olduğunu belirtmedi. Bugün ise Meltem Cumbul, Pınar Aydınlar, Atilla Taş ve Mazlum Çimen ölüm orucundaki İbrahim Gökçek'e destek mesajlarını hazırladıkları videolardan ve sosyal medya iletilerinden paylaştı.

MELTEM CUMBUL: Sanatçı Meltem Cumbul, sosyal medyadan paylaşan destek videosunda, "Grup Yorum üyelerinden İbrahim Gökçek 320. gündür ölüm orucunda. Ölüm orucunu bırakmak için talebi ise bir konser vermek. Bu konser için ise bir tarih. Bu kadar!" dedi.

PINAR AYDINLAR: Halk Sanatçısı Pınar Aydınlar ise "Yüreği dağdır, halk sanatçısı canımız. Talepleri karşıla, İbrahim yaşasın" diye iletiler paylaştı. Ayrıca HDP'li Leyla Güven'in bir milletvekilinin sanatçılardan oluşan destek videosunu paylaştı.

ATİLLA TAŞ: Fetullahçı Terör Örgütü'nden hüküm yiyen Atilla Taş ise "Türkülerden kimseye zarar gelmez. Bir insanı yaşat ki, bütün insanlık yaşasın! #SesiDuyİbrahimYAŞASIN" dedi.

MAZLUM ÇİMEN: Müzisyen Mazlum Çimen ise "İbrahim Gökçek 320. gündür ölüm orucunda. Her gün biraz daha değil, her gün hızlıca ölüme yaklaşmakta. İbrahim'in sesini duymalıyız, İbrahim'i yaşatmalıyız, İbrahim Gökçek yaşamalı!" dedi.

HELİN BÖLEK DE ÖLÜM ORUCUNDA ÖLMÜŞTÜ

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde silah temin ettiği belirtilen Mustafa Koçak da ölüm orucunca hayatını kaybetmişti. Ayrıca yine Grup Yorum üyesi olan Helin Bölek de terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlamış, o da hastanede tedavi altına alındıktan sonra yine hastaneden eve çıkmış ve ölüm orucuna örgüt talimatıyla devam etmişti.

Sağkan, DHKP-C terör örgütü üyesinin ölümüne üzüldü!