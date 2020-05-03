Sanatçılar terör örgütü DHKP-C’ye destek verdiler | Video

DHKP-C terör örgütünün uzantısı Grup Yorum’un üyelerinden bas gitaristçisi İbrahim Gökçek, cezaevinde başlattığı açlık grevini ölüm orucuna çevirmiş, hastaneye kaldırıldığı halde terör örgütünün talimatıyla hastaneden çıkarılıp evinde ölüm orucuna devam etmişti. İbrahim Gökçek bugün ölüm orucunun 320. gününe girdi. Sosyal medyadan birçok sanatçı ve siyasetçi DHKP-C terör örgütünün uzantısı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için destek mesajları yolladı. Sanatçı Meltem Cumbul ise Gökçek’in talebinin sadece konser vermek olduğunu iddia etti.