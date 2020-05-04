Muharrem İnce'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tepki çeken sözler

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye koronavirüs ile mücadele ederken gerilim siyasetini sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in darbe çağrışımı yapan sözlerinin ardından, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da benzer bir açıklama gelmişti. Açıklamalar kamuoyunda büyük tepki çekerken, üslup ve içerik yönünden çok tartışılacak bir açıklama da CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce'den geldi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muharrem İnce'nin kulladığı sözler çok tartışılacak gibi görünüyor. İnce, süreci değerlendirdiği açıklamasında, "Yenilmez bir adam olmadığını gösterdik Erdoğan'ın. Ya bak bunun da kanı akıyormuş, bu adam da yaralanabiliyormuş, bunu gösterdik." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL DARBE ÇAĞRIŞIMI YAPAN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, darbe imalı açıklamalarda bulunmuştu:

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız."

KAFTANCIOĞLU DA KERVANA KATILMIŞTI

Özgür Özel'in açıklamalarının hemen ardından Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de canlı yayınlanan Sözüm Var programında Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'in sorularını yanıtlamıştı.

Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şöyle bir gerçeklik var ki, bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim. Bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır"

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Savcılıkta çark etti...

ABD'li dergiden Canan Kaftancıoğlu'nu parlatma operasyonu! Türkiye karşıtı sözleri ile manşet oldu!

Canan Kaftancıoğlu’nun, darbe imasına tepki: “Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'na tepki!

Son dakika: CHP'den ikinci darbe tehdidi: Erken seçimle veya başka bir şekilde...