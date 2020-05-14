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’ten itiraf gibi açıklama! Sırı Süreyya Önder'e İYİ Parti eleştirisi

'li Önder tarafından ortaya atılan ve Millet İttifakı'nda krize neden olan "İYİ Parti HDP'ye danışmak için aracı gönderdi" çıkışıyla ilgili HDP'li ilginç bir yorumda bulundu. Türk, "Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır" dedi.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 22:30 Son Güncelleme: 14.5.2020 22:33 ABONE OL
Ahmet Türk’ten itiraf gibi açıklama! Sırı Süreyya Önder'e İYİ Parti eleştirisi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, daha önce "Kürt siyasal hareketinin temsilcisi" ilan ettiği HDP ile ilgili görüşünü değiştirerek "Onları Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" çıkışı Millet İttifakı'nda deprem etkisi yaptı.

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"KİMİNLE ÇALIŞALIM DİYE SORDULAR"

Akşener'e cevap HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder'in "Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran, aracı gönderen İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz" çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

AHMET TÜRK: "SAKLI KALMASI GEREKEN ŞEYLER VARDIR"

Krize ilişkin konuşan HDP'li Ahmet Türk, söz konusu aracıya şahit olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamayı (Sırrı Süreyya Önder'in açıklaması) hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır.

"BUNDAN DOLAYI RAHATSIZIM"

Ayrıca bugün iktidarın eline bu gibi kozları vermek, suni bir gündem yaratmak için de böyle bir açıklamayı çok yerinde ve zamanında bulmadım. Bundan dolayı da biraz rahatsızlığımı da ifade ettim.

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Ahmet Türk’ten itiraf gibi açıklama! Sırı Süreyya Önder'e İYİ Parti eleştirisi
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