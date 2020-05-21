Yasin Börü’nün katledilmesi davasında Yargıtay’dan flaş karar

xDiyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili yürütülen dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar bağlanmıştı.

Mahkeme yargılama sonucu, 41 sanıktan 16'sını 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.





Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi ise dosya üzerindeki incelemelerini tamamlamış, inceleme sonucu Ankara 2. Ceza Mahkemesi'nin hükmünü uygun bulmuştu. Daire, sanık ve sanık avukatlarının tahliye ve beraat kararı verilmesine yönelik taleplerin esastan reddine hükmetmişti.

Yasin Börü'nün öldürüldüğü dehşet anlarını anlattı

37 sanığın avukatları kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitti. İncelemelerini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki kararını verdi.

Yargıtay kararında, Yasin Börü'nün canavarca hisle öldürülmesinin yanı sıra Börü'nün aynı zamanda çocuk olmasının artırım sebebi olduğu, cezada bu sebeple arttırım yapılması gerekirken yapılmadığını belirlendiği gerekçe gösterilerek bu suç yönünden verilen cezalar bozuldu.

Kararda, sanıkların bir kısmının daha önceden PKK/KCK terör örgütü ile hiyerarşik ilişkilerinin bulunup bulunmadığı belirlenmemiş ise de; örgüt tarafından yapılan eylem çağrıları sonucunda, daha önceden hiç tanımadıkları ve aralarında husumet bulunmayan mağdur ve maktullere yapılan saldırının tamamen örgütsel saikle yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi.

BAZI CEZALAR ONANDI

Yargıtay, sanıklar Mecnun Akkoyun, Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Mehmet Şah Yüce, Ali Güler, Cihan Yıldız, Rıdvan Baş, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Ali Karakurt, Cevher Türk, Erkan Balaban, Mehmet Çağlar, Resul Savur, Remzi Özşan, Yılmaz Oğurlu, Mustafa Daşçi, Ali Kaya, Mazlum İçli, Ferdi Gül, Ahmet Selçuk hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan verilen cezaları onadı.

Yargıtay kararında, yine 13 sanık hakkında verilen beraat hükümlerinin onanmasına da hükmedildi.

KARAR

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Nisan 2017'deki karar duruşmasında, sanıklardan Abdurrahim Pamuk, Ahmet Taylan, Ali Güler, Ali Karakurt, Burhan Dicle, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Erkan Balaban, Hasan Uyanık, Mehmet Çağlar, Mehmet Şah Yüce, Remzi Özşan, Resul Savur, Rıdvan Baş, Uğur Doğanay ve Ümit Doğanay'ı, "4 kişiyi canavarca his saikiyle öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Mecnun Akkoyun ve Sedat Çoban'ı ise aynı suçlardan 5'er kez müebbet hapse mahkum etmişti.

Suça sürüklenen çocuklar A.S, A.K, F.G, M.İ, M.D. ve Y.O. da yine aynı suçlardan 110'ar yıl hapse çarptırılmıştı.

Kararda, sanıklardan Abdurrahim Pamuk, Ahmet Taylan, Ali Güler, Ali Karakurt, Burhan Dicle, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Erkan Balaban, Hasan Uyanık, Mehmet Çağlar, Mehmet Şah Yüce, Remzi Özşan, Resul Savur, Rıdvan Baş, Uğur Doğanay ve Ümit Doğanay, müşteki Yusuf Er'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri gerekçesiyle 18'er, Mecnun Akkoyun ve Sedat Çoban 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk ise bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğu "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığı "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", 1 sanığı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", 1 sanığı ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından hapse çarptırmıştı. Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edilmişti.

Sanıklardan Abdulvahap Turan, Abdurrahman Turan, Adem Kaçmaz, Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Biçici, Ahmet Tanrıverdi, Ahmet Tura, Ersin Adıyaman, Hasan Aldemir, Hasan Okçu, Hüseyin Okçu, Yıldız Doğanay ve Mahsun Kurt'un ise beraatlerine karar verilmişti.

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davası devam etti!