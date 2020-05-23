Devletin sırtından geçinmişler! Öztraklar'ın akrabalık ilişkileri çok şaşırttı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine neredeyse her açıklamasında vurgu yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak'ı hedef aldığı gibi en son BAYKAR Teknik Müdür Selçuk Bayraktar için "sosyete damat" ifadesini kullandı. Sosyal medyada bununla ilgili birçok tepki de gösterildi. "Damat" kelimesini her fırsatta kullanan CHP'li Faik Öztrak'ın yakın gündem oldu.

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AKRABALARI DEVLET BÜROKRASİSİNDE!

Liyakat yalanını diline dolayan ve aile üzerinden siyaset yaparak Selçuk Bayraktar ve berat Albayrak'ı hedef alan

Öztrak'ın ailesinin yıllardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları ortaya çıktı.

Öztrak ailesinin geçmişine bakıldığında bürokrasi ve siyasetin merkezinde yer alan bir aile yapısı olduğu görülüyor. Akrabalarından birçoğunun devletin ya da başka kurumların belli noktalarında yıllarca görev yaptığı kaynaklarda da mevcut.



Dedesi Mustafa Faik Öztrak

Örneğin CHP'li Faik Öztrak'ın dedesi eski İçişleri Bakanı Mustafa Faik Öztrak sekiz dönem CHP milletvekilliği yaptı. Bugün Tunceli dediğimiz Dersim'de "Olmayan" isyanı bastırma gerekçesiyle, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere ortak paydaları Alevilik olan vatandaşlar katledildi. Belgenin altında Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Mustafa Faik Öztrak'ın imzası var.

Babası Orhan Öztrak ise İsmet İnönü dönemi İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişiydi. Ayrıca Bülent Ecevit'in Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nı yaptı.



Babası Orhan Öztrak

Öztrak'ın babası Orhan Öztrak bakan iken CHP fabrika değil snack - bar açıyordu. Orhan Öztrak açılışta ise "bol içki ve sigara içilir İnşallah" ifadelerini kullandığı gazete küpürleri ile görülüyor.

DENİZ GEZMİŞ'İN İDAMINA "EVET" DİYENLERDENDİ

Bununla birlikte Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamına da "evet" dedi. Amcası İlhan Öztrak, TRT'nin ilk genel müdürüydü diğer amcası İlhami Öztrak ise Fahri Korutürk dönemi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekterliği ve devlet bakanlığı görevinde bulundu.

IMF'DEN TÜRKİYE'YE PARA TAHSİLATI YAPAN KİŞİ

Faik Öztrak ise 2007'den bugüne CHP'de 23. 24. 25. 26. ve 27. dönem milletvekili olarak görev aldı. Öztrak, 2001-2003 arası Kemal Derviş'in Hazine Müsteşarlığını yaptı. Yani IMF'nin Türkiye'den para tahsilatını sağlayan kişiydi.

Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 2001 krizinin en bilindik isimlerinden biri Kemal Derviş'ti. O dönem IMF tarafından yapılan baskı ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olan Kemal Derviş, yanına çok güvendiği bir ismi de aldı.Uluslararası güçler tarafından Türkiye ekonomisini tasfiye göreviyle koltuğa getirilen Kemal Derviş'in bütün faaliyetlerinde yancısı ve şakşakçısı olarak CHP'nin şu anki sözcüsü Faik Öztrak da bulundu. Öztrak, ABD'nin Truva atı olan Kemal Derviş ile birlikte Hazine'deki bütün milliyetçi ve muhafazakar bürokratlara kıyım uygulayan ekipte yer aldı.

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ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE KALKTI

En son olarak Faik Öztrak İzmir'deki camilerden İtalyan devrim marşı "Çav Bella"nın çalınması karşın seçimlerde "Camide Dombra çalınırken neredeydiniz?" diyerek camiye yapılan saygısızlığı örtmeye çalışırken iftira attı. Çünkü AK Parti Ağrı Milletvekili Savcı Sayan'ın açıklamasına göre camiden hiçbir zaman dombra çalınmadı.