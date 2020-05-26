CHP’nin “VIP su akıtma “töreni alay konusu oldu! “Türk siyaseti böyle açılış görmedi”

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Topkapı Sarayı'nın ve Sultanahmet Meydanı'nda ortasında yer alan III. Ahmed Çeşmesi'nin restorasyonunu yaptı. Restorasyon çalışması için birçok kişi emek verdi, 644 bin lira harcandı.



CHP'li Ekrem İmamoğlu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bugün Tarihi Yarımada'ki III. Ahmed Çeşmesi'ndeki musluktan su akıtılması görüntülerini paylaştı.







İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile çeyrek asırdır susuzluğa mahkum edilmiş olan ve şimdi sularını akar hale getirdiğimiz tarihi III. Ahmet Çeşmesi'ni ve bölgeyi gezdik. İstanbul'u tüm tarihi ve manevi birikimiyle koruyacağız" dedi. Sosyal medyada bu görüntülere tepki yağdı.







İYİCE KÜÇÜLÜYORSUNUZ!

AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Mehmet Göksu bu duruma sert bir tepki gösterdi. Göksu twettır hesabından şunları söyledi: "CHP'nin susuz bıraktığı İstanbul'un bu sorununu çözmek için 200 km uzaklıktaki Melen'den su getirelim Boğazın altından 5,5 km uzunluğunda borularla Avrupa Yakası'na da iletelim. Sonra biri çıkıp 'AK Parti dönemi restore edilen tarihi çeşmelere su bağladım' desin. İyice küçülüyorsunuz!"







"KILIÇDAROĞLU MUSLUK AÇMIŞ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ise sosyal medya hesabından "Türk siyaseti böyle açılış görmedi, Kılıçdaroğlu musluk açmış" ifadelerini kullandı.





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