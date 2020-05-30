Bakan Soylu'nun ardından bir açıklama da EGM'den! Kilise provokatörü orada yakalandı...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfı'na atılan tehdit e-postası için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine "Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız, ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek" şeklinde e-posta gönderilmesi ardından Emniyet'in harekete geçtiği belirtildi.

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EGM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyon hakkında şu açıklama yapıldı:

"27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine "Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız, ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek" şeklinde e-posta gönderildiği öğrenilmiştir.

Bahse konu e-posta adresinin Konya/Selçuklu'da ikamet eden H.A. tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şahıs gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz."