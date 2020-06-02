Babasının 'içki ve sigara' hakkındaki skandal sözleri ortaya çıkmıştı! CHP'li Faik Öztrak'a fena ayar

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak, İsmet İnönü dönemi İçişleri Bakanlığı yaptı. Ayrıca Bülent Ecevit'in Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevinde bulundu. Bununla birlikte baba Orhan Öztrak, Deniz Gezmiş'in idamına "evet" diyenler arasındaydı.

ÖZTRAK, "BOL İÇ VE SİGARA İÇİLİR İNŞALLAH" DEDİ

Bununla birlikte, Ankara Kızılay'da "Fatoş Abla'nın Yeri" isimli mekânı hizmete girdiğinde Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak yeni snack-bar için "Bol içki ve sigara içilir inşallah" dileğiyle açtı.

Çamur siyasetinden medet uman CHP sözcüsü Faik Öztrak | Video

"BABADAN OĞULA 44 SENEDİR DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET!"

AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş, sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve babası hakkında şunları yazdı: "3 Ağustos 1976 CHP'li Bakan Orhan Öztrak: 'Bol içki, sigara içilir inşallah' 1 Haziran 2020 CHP Sözcüsü oğul Faik Öztrak: 'Tiryakinin Erdoğan'ın elinden çektiğini kimse çekmemiştir' Babadan oğula 44 senedir değişmeyen zihniyet!"

"1976'TAN BUGÜNE AİLE BOYU BÖYLE BİR FİKRİ TAKİP EPEYCE GARİP!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Muş'un iletisini paylaşarak aynen şunları yazdı: "Yıllarca bu ülkede filmlerde, dizilerde alkol özendirildi, her kademede alkol tüketimi çağdaş yaşam tarzının ölçütü oldu, inançlarından dolayı alkol kullanmayanlar için bir baskı aracıydı. Fakat 1976'tan bugüne aile boyu böyle bir fikri takip epeyce garip!"