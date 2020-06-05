HDP'den TBMM'de küstah tehdit: Yeni bir Gezi'yi bekleyin...

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan provokatif gelişmeler 'yeni bir kaos planı mı yapılıyor?' sorularını akıllara getirdi. Tam bu süreçte HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun TBMM'de yaptığı skandal açıklama dikkat çekti. Küstah tehditler savuran Piroğlu, Türkiye'yi yeni bir Gezi ile tehdit etti, "Yeni Gezi eskisi gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

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KÜSTAH TEHDİTLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tehditler savuran Musa Piroğlu şu ifadeleri kullandı:

Gezi'nin yarıda bıraktığını bu halk tamamlayacak. Amerika'da olanlardan korkun. Gezi'yi hatırlayın ve yeni bir geziyi bekleyin. Ama yeni Gezi eskisi gibi olmayacak.

"İKTİDARI DA İKTİDARDAN GERİ KALANLARI DA SÜPÜRECEK"

Halk ayağa kalkacak ve bu iktidarı da, iktidardan geri kalan her şeyi de süpürecek. Bekçi kanunu ve polis yasalarıyla bunu engelleyemeyeceksiniz.

YENİ BİR KAOS PLANI MI?

Türkiye'de son zamanlarda birçok provokasyon gerçekleşti. Darbe imaları ile başlayan süreç, İzmir'de camilerden skandal müzik yayını ile sürdü. Son olarak Ankara'da yüksek sesle müzik dinleme tartışması sonrasında bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın 'Kürtçe Müzik' dinlediği için öldürüldüğü yalanı ile kargaşa çıkarılmaya çalışıldı. Bu provokasyonların ardından HDP'li Musa Piroğlu'nın küstah tehditler savurması 'yeni bir kaos planı mı var' sorusunu akıllara getirdi. Piroğlu'nun açıklamasının zamanlaması manidar olarak yorumlandı.

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