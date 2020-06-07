SON DAKİKA | F-16'lar harekete geçti! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika haberi geldi. MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda;

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" dedi.