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| 'lar harekete geçti! Terör örgütü 'ya ağır darbe

4 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.6.2020 17:28 Son Güncelleme: 7.6.2020 17:43 ABONE OL
SON DAKİKA | F-16'lar harekete geçti! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika haberi geldi. MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda;

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" dedi.

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SON DAKİKA | F-16'lar harekete geçti! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
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