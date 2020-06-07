SON DAKİKA: MSB açıkladı! Tel-Abyad'daki hain saldırı hazırlığını komandolarımız engelledi

Miilli Savunma Bakanlığı "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." açıklamasında bulundu.

Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi.https://t.co/htbv06PKpD #MSB #TSK pic.twitter.com/hZqWnx2sUH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2020

SIRT ÇANTASINA TUZAKLAMIŞ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimiz (METİ) tarafından imha edildi" denildi.