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: MSB açıkladı! Tel-Abyad'daki hain saldırı hazırlığını komandolarımız engelledi

haberi... Tel-Abyad'daki hain saldırı hazırlığının engellendiğini açıkladı. MSB, "'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki /'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." açıklamasında bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.6.2020 14:42 Son Güncelleme: 7.6.2020 15:20 ABONE OL
SON DAKİKA: MSB açıkladı! Tel-Abyad'daki hain saldırı hazırlığını komandolarımız engelledi

Miilli Savunma Bakanlığı "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." açıklamasında bulundu.

SIRT ÇANTASINA TUZAKLAMIŞ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimiz (METİ) tarafından imha edildi" denildi.

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SON DAKİKA: MSB açıkladı! Tel-Abyad'daki hain saldırı hazırlığını komandolarımız engelledi
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