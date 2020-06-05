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Son dakika: 'nin provokasyonuna geçit yok!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cezası kesinleşen 'li , 'li ve 'nın milletvekilliği dün düşürülmüştü. HDP'li vekillerin aralarında bulunduğu bir grup kararı protesto etmek için Meydanı'na yürümek istedi. Valilik izni olmaması nedeniyle geçişe izin verilmeyince HDP'liler ile polisler arasında arbede yaşandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.6.2020 13:10 Son Güncelleme: 5.6.2020 13:25 ABONE OL
Son dakika: HDP'nin provokasyonuna geçit yok!

HDP milletvekilleri, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi.

HDP'li vekillerde büyük provokasyon! Polis geçit vermedi... | Video

TBMM'den Güvenpark'a yürümeye çalışan HDP milletvekillerini, Milli Eğitim Bakanlığı önünde polis durdurdu.

Polisin geçişe izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, burada yaptığı açıklamada, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini eleştirdi.

Kararın, yargı süreci tamamlanmadan alındığını savunan Oluç, "Hukuksuz, Anayasa'yı çiğneyen bir adım atılmıştır." dedi.

Milletvekilleri, açıklamanın ardından Meclise döndü.

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Son dakika: HDP'nin provokasyonuna geçit yok!
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