Müyesser Yıldız ve İsmail Zeki Dükel'in gözaltına alınmasıyla ilgili flaş detaylar! Siyasal ve Askeri Casusluk...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Baran, ODA TV Haber Müdürü Müyesser Uğur ve Tele-1 Televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel'in; devletin gizli kalması gereken bilgileri askeri kurumların dışına çıkardığı bildirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri; astsubay Erdal Baran, Müyesser Uğur ve İsmail Zeki Dükel'i, bugün saat 06:30 itibariyle Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde gözaltına aldı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2019/190608 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; şüphelilerin "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları ifade edildi.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'e ‘Askeri casusluk’tan gözaltı

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