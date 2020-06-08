FETÖ firarileri ODA TV’ye sahip çıktı

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız hakkında 'Askeri Casusluk' suçlaması nedeniyle soruşturma yürütülüyordu. Bu kapsamda, Yıldız ile birlikte İstanbul'da görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli E.B. isimli şahısla, Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alındığı öğrenildi. ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınması sonrasında destek ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından geldi.

KORUCU, YILDIZ'A SAHİP ÇIKTI

FETÖ'nün kapatılan Zaman Gazetesi çalışanı firari Bülent Korucu, ODA TV'ye şöyle destek verdi: "Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınmasına sevinenleri, destek verenleri anlamıyorum. Yazmadıklarını bilemem ama yazdıkları ile bu ortamda gazetecilik adına birçok bilgi kırıntısının kamuya mal olmasını sağlamıştır. Yani gazetecidir."

TANİR İLE OPÇİN, MÜYESSER YILDIZ'A DESTEK VERDİ

FETÖ'cü İlhan Tanir, Twitter hesabından "Gazeteci tutuklaya tutukluya bitireceklerini sanıyorlar: Türkiye güne gazeteci gözaltıları, silahlı saldırı ile başladı" dedi.



Firari FETÖ'cü Tuncay Opçin ise "Neler oluyor? Müyesser Yıldız'ı gözaltına almak için nasıl bir akla sahip olmak gerekir?" diyerek desteğini gösterdi.

Bir diğer FETÖ'cü Turan Görüryılmaz ise İngilizce olarak, "#JournalismIsNotACrime" ifadelerini kullandı.

EMRE USLU DA ODA TV'Cİ OLDU



ABD'de firari yaşayan FETÖ'cü Emre Uslu ise şunları söyledi: "Aşağıdaki twiti 4 martta atmıştım. Erdoğan yavaş yavaş yiyor Ergenekon'u. Bugün de Ergenekoncu 2 gazeteciyi daha almışlar. Tabi ki tutuklanmanın hukukla ilgisi yok. Olan RTE Ergenekon kavgasının yansımaları. Arkası gelecektir... Ergenekon RTE kavgası başlıyor demiştim. Odatv Muhabiri tutuklanmış. Tabii ki gazetecilik yaptığı için de tutuklanmadı, tutuklanmasının da hukukla filan ilgisi yok. Tutuklanması Ergenekon RTE kavgasının ilk adımı."

TEKİNALP DE DESTEK VERDİ



FETÖ firarisi Sungur Tekinalp Twitter hesabından şöyle bir açıklama yaptı: "Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınmasının Ergenekon cephesinin daha fazla mevzi kazanmak için bir ters algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Tutuklanmasına karşı tavrım net. Tutuklanmasını gerektirecek bir suç yok. Fuuutuuuu sakızını çiğniyor diyerek susmaya itirazım var."

ARSLAN HEM DESTEK VERDİ, HEM ODA TV'Yİ KINADI

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınmasına dair yaptığı açıklamada, "Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'de gözaltına alınmış. ABD'ye "Özgür basın demokrasinin bel kemiğidir" diyerek ders vermeye çalışan Fahrettin Altun'a selam olsun" dedi.

Adem Yavuz Arslan, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi: "Odatv'ciler bu tweetimi "Fütücüler Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınmasına bayram etti" diye haber yapmış. Düşünün artık hallerini! Daha önce de "Benimle ilgili sayısız yalan haber yapsalarda... " diye başlayan "Barışların gözaltını kınıyorum, serbest bırakılmalılar" diye devam eden tweetimi de "fütücüler bayram etti" diye yazmışlardı. Bunlar çocukken ne tür bir sendrom yaşadı acaba? Unutmadan hatırlatayım: Odatv'ciler gözaltını kınadığım, serbest bırakılmaları gerektiğini söylediğim kısmı silerek yayınlamıştı tweeti. Böyle işte bunlar."