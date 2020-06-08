Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli flaş açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ayasofya ile ilgili, "Çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" dedi.

Bahçeli, Yunan Bakan'ın tehdit açıklamalarına sert tepki gösterdi, "Sabrımızı zorlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli HDP'li ve CHP'li 3 vekil ile ilgili alınan karara değindi, "İki HDP'li, bir CHP'linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir. Nitekim kanun önünde herkes eşittir. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı veya özgürlüğü yoktur. Milletvekili sıfatını taşımalarına rağmen suç işlemiş şahısların, diğer tutuklu ve hükümlü kişilerin aksine, milletvekilliğinin sağladığı haklardan istifade talepleri, anayasal bir kuralın dönem sonuna bırakılmasını istemeleri kınanması gereken bir çelişki, aynı zamanda da haksızlıktır." diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Ayasofya ile ilgili) - Çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir.

(Yunanistan'ın tehditleri) - Açıklamalar ile Milli tahammülümüzü zorlamaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti, stratejik bir tehdide dönüşen Yunanistan'ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer milli konulardaki alçak hesaplarını alt üst edecek muktedirliğe sahiptir.