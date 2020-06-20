LGS soruları ve cevap anahtarı 2020 MEB tarafından yayınlandı: Sözel ve sayısal LGS soru ve cevapları burada

Son dakika haberleri... Büyük bir merakla beklenilen LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı. Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, MEB'in aldığı geniş çaplı önlemler ile bugün tamamlandı. Öğrenciler, sözel oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ile Yabancı Dil soruları karşısında, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilgisi soruları karşısında ter döktü. Oturumların tamamlanıp sınavın bitmesi ile beraber de 2020 LGS soruları ve cevapları hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Bilindiği üzere, LGS soru ve cevap anahtarı ile aday öğrenciler sınav puanları hakkında ön tahminde bulunabiliyor.

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MEB SON DAKİKA DUYURDU: 2020 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavda geçtiğimiz senelerde, öğrenciler sınava girdikleri okullarda sınavın ardından kendi soru kitapçıklarını alabiliyordu. Bu uygulama, bu yıl gecikmeli olarak uygulanacak. Öğrenciler veya velileri 22 Haziran 2020 Pazartesi itibarı ile kitapçıkları teslim alacak. Bu yüzden de, sınavın ardından MEB tarafından LGS Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığı öğrenilmeye çalışıyordu.

LGS SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF OLARAK NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 LGS soruları ve cevapları yayınlandı. Adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığı ile LGS sözel ve sayısal soru kitapçıkları ile cevap anahtarını görüntüleyebilir.

LGS SÖZEL SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ