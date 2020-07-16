Son Dakika Haberi: 2020 LGS sonuçları açıklandı! 2020 LGS sonuçları öğrenme linki | Video
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Son dakika: Van'da keşif uçağının düştüğü bölgeden ilk görüntüler | Video 16.07.2020 | 08:52
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Son Dakika: Keşif uçağı düştü: 7 şehit | Video 16.07.2020 | 08:45
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Son dakika: Van'dan acı haber! Keşif uçağı düştü: 7 şehit | Video 16.07.2020 | 08:44
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Mehmet Barlas: "15 Temmuz, darbeler sürecinin sonunu getirdi" | Video 15.07.2020 | 22:16
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Son dakika! 15 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. | Video 15.07.2020 | 20:54
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‘FETÖ düşmanıyım’dedi, FETÖ’yü öven tweetleri çıktı | Video 15.07.2020 | 20:41
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Ayasofya Meydanı'nda "15 Temmuz" konulu koreografi ilgiyle izlendi | Video 15.07.2020 | 18:05
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Bağcılar'da 15 Temmuz şehidi unutulmadı | Video 15.07.2020 | 18:17
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Eser Yenenler diyete başladı! 134 kiloya düştü | Video 15.07.2020 | 17:58
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Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı | Video 15.07.2020 | 17:45
Son Dakika... ÖSYM 2020 LGS sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ÖSYM 2020 LGS sonuçları duyuruldu. 2020 LGS sonuçları 'http://www.meb.gov.tr' adresinden öğrenilebiliyor.