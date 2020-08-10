Son Dakika Haberi: 2020 LGS Yerleştirme Sonuçları: http://sonuc.meb.gov.tr adresinde | Video
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Son dakika... 2020 LGS yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr adresinde açıklandı! (10 Ağustos 2020 Pazartesi) 2020 LGS yerleştirme sonuçlarını; TC kimlik no ile 'www.meb.gov.tr' ( http://sonuc.meb.gov.tr/) internet adresinden hangi okula yerleştirildiklerini öğrenebiliyorlar.
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