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Çeşme'de arıtma tesisinde boru patlaması! Yol atık suyla doldu

'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu. Çeşme Yat Limanı'na mesafede, yoldaki atık sular, vidanjörlerle tahliye edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 14:25 Son Güncelleme: 29.6.2020 14:40 ABONE OL
Çeşme'de arıtma tesisinde boru patlaması! Yol atık suyla doldu

Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait arıtma tesisinde dün öğle saatlerinde boru patladı.

İzmir Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık sularla doldu | Video



Tonlarca atık su, patlayan borudan dakikalarca arıtma tesisinin hemen önündeki sokağa taştı. Yol atık suyla doldu, etrafa kötü koku yayıldı. Suyla dolan yoldaki park halinde bulunan 3 otomobil, 1 minibüs, 1 kamyon ve 1 forkliftin sahibi araçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşadı.

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Turistlerin, lüks yat ve restoranların yer aldığı Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafedeki yola dolan su İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 vidanjör ile tahliye edildi. 4 saat sonra yol tekrar trafiğe açılırken, arıma tesisindeki patlayan borunun da onarımı yapıldı.

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Çeşme'de arıtma tesisinde boru patlaması! Yol atık suyla doldu
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