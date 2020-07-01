Bedirhan bebek ve annesinin katili öldürüldü

Hakkâri Yüksekova kırsalında operasyon düzenleyen komandolar, 2 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'yı yola tuzakladıkları patlayıcıyla şehit eden teröristlerden Adil Akyürek'i etkisiz hale getirdi. Akyürek, zırhlı kirpi aracına roket atmak üzereyken aracın nişancısı tarafından etkisiz hale getirildi.

Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı! Hain PKK'lı terörist öldü! | Video

500 bin TL'ye ödüllü gri listede aranan ve sözde Mirgezer grubu sorumlusu olan "Partizan" kod adlı Adil Akyürek ile birlikte; bir RPG-7 roketatar, bir M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, bir roketatar mühimmatı, 2 el bombası, bir termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen Evin Sevim, 11 Mayıs 2019'da Diyarbakır'da yakalanmıştı.







'YAVRUMA MÜJDE VERMEYE GELDİM'

Sivas'ta yaşayan ve kızı ile torununu katleden teröristin öldürüldüğü haberini alan anneanne Suudiye Demir, "Yavrumun katillerinden birini daha etkisiz hale getirmişler. Şehitliğe yavruma katillerinin yok olduğu müjdesini vermeye geldim. Devletimden ve askerlerimden Allah razı olsun. Beni sevindirdiler. Kızımın ve torunumun acısını hala yüreğimde. Allah Cumhurbaşkanıma zeval vermesin, askerlerimize güç, kuvvet versin" dedi.







'CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU'

Kayseri'de yaşayan Bedirhan bebeğin dedesi Mustafa Karakaya'da, "Kafirin başı yakalanmış ve gebertmişler. Allah komandolarımızın ayağına taş değdirmesin. Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için Cumhurbaşkanımızdan, Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun. Bize söz verdiler ve yerine getirdiler. İnşallah bütün şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, öcünü alacaklar" dedi.





Başkan Erdoğan, anne-oğulun cenazesinde astsubay baba Serkan Karakaya'ya "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak" sözü vermişti.

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