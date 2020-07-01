Erdoğan’ın 8’inci torun sevinci

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra - Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci kez torun mutluluğunu yaşadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu. Albayrak mesajında, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, Hamza Salih için mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese de teşekkür ederek, "Allah, evlat isteyenlere bu eşsiz duyguyu lütfetsin" dedi.