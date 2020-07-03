İsmail Saymaz'ın 'Fazilet Durağı' yalanı canlı yayında yüzüne vuruldu: Pişkin pişkin konuştu...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir özel televizyon kanalında İsmail Saymaz'ın Fazilet durağına ilişkin açıklamalarını gündeme getirdi.



İsmail Saymaz; Cemal Enginyurt'un, "Fazilet durağından (otobüse binen) millete 'trol' dedi. Özür dileyecek mi?" şeklindeki sorusuna, "Yooo.. Dilemeyeceğim" dedi.



İsmail Saymaz ise, Cemal Enginyurt'a, "Hayır. Yok. Özür dilenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" iddiasında bulundu.



Cemal Enginyurt, Saymaz'a "N'oldu? Demokrat değilsin, faşist bir zihniyet. Niye? Özür dilemen lazım" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz'dan pişkin ifadeler... 'Fazilet durağı' yalanıyla ilgili "Özür dileyecek bir durum yok" | Video



YANIK, SAYMAZ'A: "EVET, YANILDIK. PARDON' DEMELİSİNİZ

Avukat Derya Yanık da, İsmail Saymaz'ı eleştirdi ve "(Fazilet durağı olayında) İsmail Saymaz'dan şunu beklerdim.. Sadece sizden özür dilemeyle alakalı, 'Evet, yanıldık. O zaman öyle düşündük. Pardon' demenizi beklerdim. En azından sizden şu medeni cesareti beklerdim: 'Evet. Yanılmışız' dedi.



SAYMAZ: "NEREDEN BİLİYORSUNUZ YANILDIĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜMÜ…"

İsmail Saymaz ise, "Hanımefendi nereden biliyorsunuz yanıldığımı düşündüğümü…" iddiasında bulundu.

Derya Yanık, İsmail Saymaz'a, "Yanıldınız. Otobüse binen insanlara troll diyen, pardon demeyen siz son derece mütevazisiniz ama ben bunu sorduğum için kibirliyim. Öyle mi?" diye sordu.



İSMAİL SAYMAZ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARI "PARAYLA TUTULMUŞ TROL" OLMAKLA SUÇLADI!

İsmail Saymaz; 29 Mart sabahı otobüsü kullanan vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurduğunu iddia etmiş ve otobüse binen vatandaşların parayla tutulmuş "trol" olmakla suçlamıştı.



Saymaz, "Böyle bir kötülük olabilir mi kardeşim? 47 kişi sabah saat 6'da İstanbul'un yolcu geçmeyen yerinde otobüse binip ve hep birlikte dip dibeyiz demek için fotoğraf çekip sosyal medyada yayımlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz tezgah nasıl işliyor?" iddiasında bulunmuştu.



İsmail Saymaz; 29 Mart sabahı otobüsü kullanan vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurduğunu iddia etti ve otobüse binen vatandaşların parayla tutulmuş "trol" olmakla suçladı.



İsmail Saymaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, otobüste yolcu fazlalığını gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'yi hedef aldı.

Halk TV sunucusu Özlem Gürses de, 29 Mart sabahı işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret etmiş!



OTOBÜSE BİNEN YOLCU SAYILARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

İsmail Saymaz, 22 Mart 2020 ve 29 Mart 2020 Pazar günleri 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse binen yolcu sayıları olduğunu iddia etti verileri paylaştı ve "Kağıthane-Kabataş hattını 22 Martta 1, bugün 71 yolcu kullanmış. Hepsi sabah 6'da aynı duraktan... Boğazköy-Bakırköy hattına 22 Martta 31, bugün 65 yolcu binmiş. 41'i iki duraktan ve sabah 6'da. "Otobüs dolu" diye fotoğraf çeken, tescilli trol. Yayan, AKP ilçe başkanı" iddiasında bulundu.

İsmail Saymaz'ın, söz konusu paylaşımı 29 Mart 2020 tarihinde saat:17.58'de yapıldığı tespit edildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun itiraf etti: Bir duraktan 47 kişi bindi bilgisi doğru değil



OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "PARAYLA TUTULMUŞ TROLLER" DİYEREK HAKARET ETTİ!

İsmail Saymaz, 29 Mart 2020 tarihinde saat:18.01'de yaptığı paylaşımda ise; "Parayla tutulmuş troller sırf CHP'li belediyeleri ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için sabahın köründe topluca otobüse binip 'Bakın otobüste dip dibeyiz' diye fotoğraf çekerek paylaşıyorlar. İnsan kendi memleketine bu kötülüğü yapmaz" iddiasında bulundu.

SAYMAZ, VATANDAŞLARIN, İBB'Yİ ZORA SOKMAK İÇİN KUMPAS KURDUĞUNU SAVUNDU!

İsmail Saymaz; 29 Mart 2020 Saat:23.25'de yaptığı paylaşımda; "İBB'yi zora sokmak için bu pazar saat 6'da kimsenin binmediği bir saatte İETT otobüsüne onlarca kişi halinde binip 'Koronavirüs günlerinde tıklım tıklım' diye tweet atmak için kumpas kurmuşlar" iddiasında bulundu.



SAYMAZ: BÖYLE BİR KÖTÜLÜK OLABİLİR Mİ KARDEŞİM?

İsmail Saymaz, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada; "Böyle bir kötülük olabilir mi kardeşim? İstanbul'un iki ayrı otobüs hattında, üstelik koronavirüs günlerinde sokağa çıkma yasağı varken 47 kişi sabah saat 6'da İstanbul'un yolcu geçmeyen yerinde otobüse binip ve hep birlikte dip dibeyiz demek için fotoğraf çekip sosyal medyada yayımlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz tezgah nasıl işliyor?" iddiasında bulundu.



ONGUN: 'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un; 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası bizzat İBB Sözcüsü tarafından yalanlanmıştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" dedi.

AYSEVER: "BU YANILGIYSA ÖZÜR DİLEMEK İSTER MİSİNİZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, özel bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Enver Aysever; Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" şeklindeki soru sordu.



ONGUN: "'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"

Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş."





İBB, BAŞSAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETMEYECEK

Ongun; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" ifadelerini kullandı.



BAŞSAVCILIK; İBB, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN 5 YALANINI TESPİT ETTİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.





BAŞSAVCILIK: "İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yapılan şikayetin, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan basın açıklamasının ve gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ulusal basında yer alan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.





İBB; "FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.



YALAN 1: İBB ve Murat Ongun: "Fazilet durağından bir anda 47 yolcu otobüse bindi" Ekrem İmamoğlu, "Görüntüleri izlerken kanım dondu" dedi.

GERÇEK: Başsavcılık: Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadı. Otobüs şoförü Ertuğrul Aslan, İBB'yi yalanladı ve "Fazilet durağından hiç yolcu almadım" dedi.



YALAN 2: İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: "22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir"

GERÇEK: Başsavcılık: "1 yolcu değil 57 yolcu otobüse bindi"



YALAN 3: İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: "Otobüs içerisinde gözüken kişiler organize bir şekilde ve zorla otobüse bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "Yolculardan bir kısmı özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf, büyük bir kısmı vardiyalı olarak çalışan kişiler."



YALAN 4: İBB ve Murat Ongun: "Boğazköy-Bakırköy hattında 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "22 Mart Pazar günü aynı saatte toplam 31 yolcunun değil 134 yolcu bindi"



YALAN 5: İBB ve Murat Ongun: "Boğazköy-Bakırköy hattında 29 Mart Pazar günü Pazar sabahı 06:15'te sadece 2 duraktan 41 kişinin otobüse bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "Kiptaş durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcu bindi. İddia edildiği gibi 2 durakta toplam 41 kişinin bindiğine ilişkin görüntü kaydı yok"