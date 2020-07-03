İsmail Saymaz'dan pişkin ifadeler... 'Fazilet durağı' yalanıyla ilgili "Özür dileyecek bir durum yok" | Video

Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz; 29 Mart 2020 tarihinde Fazilet durağından 47 bindiğine yönelik açıklamasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından hatalı olduğunun açıklanmasına rağmen özür dilemeyeceğini açıkladı. İsmail Saymaz, “Özür dilemeyeceğim. Özür dileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum” iddiasında bulundu.

SAYMAZ: "ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM. ÖZÜR DİLEYECEK BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir özel televizyon kanalında İsmail Saymaz'ın Fazilet durağına ilişkin açıklamalarını gündeme getirdi.



İsmail Saymaz; Cemal Enginyurt'un, "Fazilet durağından (otobüse binen) millete 'trol' dedi. Özür dileyecek mi?" şeklindeki sorusuna, "Yooo.. Dilemeyeceğim" dedi.



İsmail Saymaz ise, Cemal Enginyurt'a, "Hayır. Yok. Özür dilenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" iddiasında bulundu.



Cemal Enginyurt, Saymaz'a "N'oldu? Demokrat değilsin, faşist bir zihniyet. Niye? Özür dilemen lazım" ifadelerini kullandı.