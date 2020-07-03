Son dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi ile ilgili davada Yargıtay'dan karar çıktı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

NE OLMUŞTU?

Yakın çevresi ve arkadaşları tarafından örnek bir insan olarak gösterilen, hat sanatına olan ilgisiyle de bilinen 2 çocuk babası Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevini yürütürken, 31 Mart 2015 tarihinde çalışma odasında görevi başında şehit edildi.

MEHMET SELİM KİRAZ KİMDİR?

Mehmet Selim Kiraz, Siirt'e bağlı Karaboğaz köyünde, 1969 yılında doğdu. 6 çocuklu Hakkı ve Saadet Kiraz çiftinin tek erkek evladı olan Mehmet Selim Kiraz, Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı. Terzi çıraklığı ve okulu bir arada yürüten Kiraz, mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Hukuk fakültesinden 1994 yılında mezun olan Mehmet Selim Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı. Sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüten Mehmet Selim Kiraz, 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Kiraz, burada 4 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında HSYK yaz kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.

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